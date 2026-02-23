SGK'nın sağlık harcamaları, 2025’te 1,3 trilyon TL’ye yükseldi

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sağlık harcamaları yıllar içinde artış gösterdi.

SGK, sosyal medyadan yapılan açıklamalarda "Sağlık altyapısının güçlendirilmesi, hizmet çeşitliliğinin artması ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişiminin genişlemesiyle birlikte önemli bir büyüme kaydedildi." diyerek harcamalara dair şu ifadeleri kullandı:

2018’de 91,57 milyar TL olan Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık harcamaları, 2025’te 1.353,13 milyar TL’ye yükseldi.

"YATIRIMLAR KARARLILIKLA YÜRÜTÜLÜYOR"

Sağlıkta sürdürülebilir finansman ve güçlü sosyal güvenlik anlayışıyla yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

YILLARA GÖRE SGK SAĞLIK HARCAMALARI VE YILLIK ARTIŞ ORANLARI:

2018 - 91,57 milyar TL

2019 - 110,75 milyar TL (Yüzde 20,95 artış)

2020 - 135,71 milyar TL (Yüzde 22,54 artış)

2021 - 177,24 milyar TL (Yüzde 30,60 artış)

2022 -283,22 milyar TL (Yüzde 59,79 artış)

2023 - 553,14 milyar TL (Yüzde 95,30 artış)

2024 - 980,87 milyar TL (Yüzde 77,33 artış)

2025 - 1.353,13 milyar TL (Yüzde 37,95 artış)