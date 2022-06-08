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    Adana’da hal ve market arasında cep yakan fark

    Havaların ısınmasıyla sebze-meyve halinde birçok ürünün fiyatı düştü, ancak bu market raflarına yansımadı. Halde kilosu 4 liraya satılan domates, markette 14 lira...
    • 08.06.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 11:47
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    Adana’da hal ve market arasında cep yakan fark

    Verimli tarım arazilerine sahip Çukurova’da yaz ürünlerinin piyasaya çıkmasıyla Adana'nın meyve-sebze halinde birçok ürünün fiyatında düşüş yaşandı.

    Geçen aylarda fahiş fiyatlarıyla dikkat çeken domatesin kilosu, meyve-sebze halinde 4 liraya geriledi.

    Sofraların vazgeçilmezi olan diğer ürünlerden patlıcan 2-3 lira, biber 3 lira, salatalık ise kilosu 2 liraya satılıyor.

    Domates markette 14 lira…

    Buna karşın market tezgahlarında domates 14, patlıcan ve biber 10, salatalık ise 8 lira civarında satışa sunuluyor.

    DHA’ya konuşan Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, ürünlerin fiyatlarının düşmesine karşın market raflarına bu durumun yansımamasından dolayı vatandaşın ucuza meyve-sebze yiyemediğini söyledi.

    Adana’da hal ve market arasında cep yakan fark #1

    “Denetim yapılırsa vatandaş ucuza yiyecek”

    Fiyatlar üzerinde sürekli denetim yapılması gerektiğini belirten Doğan, “Defalarca belirttiğimiz gibi denetim şart. Burada 4 liraya sattığımız domates, markette neden 14-15 lira? Yetkililere sesleniyoruz. Denetim yapılırsa vatandaş ucuza yiyecek. Buradan 4 liraya çıkan malın markette en fazla 8 lira olması lazım.” dedi.

    Adana’da hal ve market arasında cep yakan fark #2

    Adana’da hal ve market arasında cep yakan fark #3

    Adana’da hal ve market arasında cep yakan fark #4

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