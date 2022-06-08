Adana’da hal ve market arasında cep yakan fark

Havaların ısınmasıyla sebze-meyve halinde birçok ürünün fiyatı düştü, ancak bu market raflarına yansımadı. Halde kilosu 4 liraya satılan domates, markette 14 lira...

Verimli tarım arazilerine sahip Çukurova’da yaz ürünlerinin piyasaya çıkmasıyla Adana'nın meyve-sebze halinde birçok ürünün fiyatında düşüş yaşandı.

Geçen aylarda fahiş fiyatlarıyla dikkat çeken domatesin kilosu, meyve-sebze halinde 4 liraya geriledi.

Sofraların vazgeçilmezi olan diğer ürünlerden patlıcan 2-3 lira, biber 3 lira, salatalık ise kilosu 2 liraya satılıyor.

Domates markette 14 lira…

Buna karşın market tezgahlarında domates 14, patlıcan ve biber 10, salatalık ise 8 lira civarında satışa sunuluyor.

DHA’ya konuşan Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, ürünlerin fiyatlarının düşmesine karşın market raflarına bu durumun yansımamasından dolayı vatandaşın ucuza meyve-sebze yiyemediğini söyledi.

“Denetim yapılırsa vatandaş ucuza yiyecek”

Fiyatlar üzerinde sürekli denetim yapılması gerektiğini belirten Doğan, “Defalarca belirttiğimiz gibi denetim şart. Burada 4 liraya sattığımız domates, markette neden 14-15 lira? Yetkililere sesleniyoruz. Denetim yapılırsa vatandaş ucuza yiyecek. Buradan 4 liraya çıkan malın markette en fazla 8 lira olması lazım.” dedi.