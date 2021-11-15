Adana'da plastik kasanın fiyatı, içindeki limonu geçti

Adana’da limonun kilo fiyatı halde 25 kuruşa kadar düşünce bir kasa limon, konulduğu kasanın fiyatını karşılamaz hale geldi.

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının büyük çoğunluğu Akdeniz Bölgesi'nden karşılanıyor.

Bölgede üretimin 3’te 1’ini gerçekleştiren Adana'da, yaklaşık 135 bin dekar alanda limon üretimi yapılıyor.

LİMON DALINDA KALDI

Limonun düşen fiyatları nedeniyle ise üreticisi zor durumda.

İç ve dış piyasada talep görmemesi nedeniyle üreticilerin çoğu limonlarını ağaçlardan toplamamaya başladı.

KİLO FİYATI 25 KURUŞA KADAR DÜŞTÜ

Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde ise limonun kilo fiyatı 25 kuruşa kadar düştü.

Orta kalite limon 50 kuruş, birinci sınıf kalitede limonlar ise 60 kuruşa alıcısını bekliyor.

"ÜRETİCİ LİMON AĞAÇLARINI KESİYOR"

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, limonun halde 25 kuruşa alıcı bulamazken, İstanbul’da çok yüksek fiyatlara satılması morallerini bozduğunu söyledi. Batman, "Üreticilerin Allah yardımcısı olsun. 1-2 yıl sonra limonu dolarla almaya başlayacağız. Üreticiler limon ağaçlarını kesmeye başladı." dedi.

"LİMON, KASADAN UCUZ, SUYU DA SUDAN UCUZ"

Limon fiyatını yarım litre hazır su fiyatıyla karşılaştıran Batman, "Yarım litre limon suyu için 2 kilo limon kullandığımızı varsayarsak 50 kuruşa doluyor. Şu anda limon suyu sudan ucuz. Plastik kasa şu anda 17 liradan satılıyor. Kasaya koyduğumuz orta kalite limon 10 lira, en kaliteli limon 12 lira yapıyor. En kaliteli 60 kuruşluk limonu kasayla sattığımızda yine kasanın fiyatını karşılamıyor." diye konuştu.





























