Adana’da zirai don gülü de vurdu

İHA



Başta Adana olmak üzere Mersin, Hatay ve Antalya'nın bir kısmında şubat ayının sonu mart ayının başında havanın sıfırın altında bazı yerlerde 8 dereceye kadar düşmesi, çiftçiyi olumsuz etkiledi.

Adana’da ise zira don, seralarda yetiştirilen güllerin ciddi zarar görmesine yol açtı.

Seyhan ilçesinde 16 kişilik ailesi ile 10 dönümlük serada gül yetiştiren Tahir Tayboğa da zirai dondan etkilendiklerini söyledi.

YÜZDE 70 ZARAR

Serada güllerin donmaması için soba yakıp nöbet tuttuklarını aktaran Tayboğa, buna rağmen güllerin yüzde 70'inin zarar gördüğünü söküp atmak zorunda kaldıklarını söyledi.

“SÜREKLİ SOBA YAKTIK”

Bölgede birçok üreticinin olumsuz etkilendiğini belirten Tayboğa, "Bu sorun sadece bizim değil, Seyhan ilçesindeki birçok üreticinin başına geldi. Seradaki ısının dengesini sağlamak için sürekli soba yaktık ama buna rağmen ancak yüzde 30'nu kurtarabildik." dedi.

“YANAN GONCALARI ÇÖPE ATIYORUZ”

Adana'da ilk kez böyle bir soğuk görüldüğüne dikkat çeken Tayboğa, şöyle devam etti: "Gece saatlerinde eksi dereceleri bulan soğuklarla baş edemedik. Maalesef ürünümüzün yüzde 70'i öldü. Yanan goncaların hepsini kesip çöpe atıyoruz. Başka çaresi yok."