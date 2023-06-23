Adanalı baklava ustaları uyardı! Ucuz baklavada ‘yer fıstığı’ oyunu var Kurban Bayramı yaklaşırken, bayramda ikram edilen ya da hediyelik olarak alıp götürülen baklavadaki oyuna dikkat çekildi.

İHA

Alışverişin canlandığı zamanlardaki hileler tüketicinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Bu aşamada Adana’da baklava ustaları, ucuz baklavalara konulan katkı maddeli ve gıda boyalı yer fıstığına karşı tüketicileri uyardı.

Ayrıca ustalar, baklavada kullanılan kalitesiz yağın zehirlenmelere yol açabileceğini belirtti.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, baklavacıları da tatlı telaş sardı.

Bayrama ikramlık baklava

Bayrama ikramlık baklava düşünenlerin tepsi tepsi siparişleri gelirken, baklava ustaları ise merdiven altı diye tabir edilen ucuz baklavadaki oyunlara dikkat çekti.

Fıstıklı ve cevizlinin fiyatı

3 kilo 300 gramlık bir tepsi fıstıklı baklava 1.000 lirayı bulurken, cevizlisi ise 500-600 lira civarında satılıyor.

"Merdiven altı" diye tabir edilen ucuz baklavalardaki hileleri ise ustalar anlattı.

"Gıda boyası ağız tadını ve insan sağlığı olumsuz etkilenebilir"

Fıstıklı baklavadaki oyunların insanın cebine hitap ettiğini ancak ağız tadını ve insan sağlığını da olumsuz etkilediğini belirten ustalar, Antep fıstığı yerine gıda boyası ile boyanmış yer fıstığı konulduğunu söyledi.

Ayrıca baklavada kullanılan kalitesiz yağın mide rahatsızlıklarına neden olduğu hatta zehirlenmelere yol açabildiğini ifade etti.

“Gıda boyalı yer fıstığı kullanıyorlar”

Adanalı baklava ustası Can Delibalta, bayram öncesi onlarca tepsi tatlı siparişi aldıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

Siparişlerimizi almaya başladık. Çok şükür yoğunluğumuz var. Baklava her yerde satılıyor. Zaten kaliteli mal ücretinden bellidir. Bazı işletmeler yer fıstığını artık makinede öğütüyorlar ve gıda boyası ile boyayıp kullanıyorlar. Vatandaşın bunu anlaması zor. İnsanlar tatlıyı bildikleri, beğendikleri yerden almalılar. Baklava fiyatları da belli. 150 liralık baklavada var, 500 liralık baklava da var.

“Kalitesiz yağ mideyi rahatsız ediyor”

‘Bayramda ağzınızın tadı kaçmaması için ucuz baklava almayın’ diye uyaran Delibalta şöyle konuştu:

Bayramda ağzınızın tadını kaçırmamak için sürekli baklava aldığınız yerlerden alın. Baklavanın birinci maddesi hamuru, diğer maddesi yağıdır. Kalitesiz yağ kullanmak mide rahatsızlıklarına yol açar ve zehirlenmeye neden olur. İyi bir baklava ortaya çıkartmak için kaliteden kaçınılmaması gerekiyor.

“Vatandaş kötü baklavayı tam anlamaz”

Baklava ustası Orhan Çetin de iyi bir baklavanın en püf noktasının hamurun inceliği, iyi bir yağ ve kaliteli Antep fıstığı kullanmak olduğunu söyleyerek şu bilgileri paylaştı: