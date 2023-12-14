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'Adınıza açılan dava mevcut' mesajı gönderdiler! 94 vatandaşı 10 milyon lira dolandırdılar

'Adınıza açılan dava mevcut' mesajı gönderdiler! 94 vatandaşı 10 milyon lira dolandırdılar Dolandırıcılıkta insanları attıkları mesajlarla panikleterek, kendi linklerine tıklatma yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Şimdi de "Adınıza dava açıldı" mesajı göndererek, insanların dikkatsizliğinden yararlanılıyor.