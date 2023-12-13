Afet bölgesinde yapılandırma için son başvuru tarihi: 31 Temmuz 2024 Kamu alacaklarına ilişkin yapılandırma başvuru ve ilk ödeme tarihleri geçmesine rağmen Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören bazı il ve ilçelerde süre uzatımına gidildi.

AA

Yapılandırma ile MTV'den vergi borcu ödemesine kadar 48 aya kadar taksitle ödeme kolaylığı getirilmişti. Anaparanın dışında gecikme zammının büyük bölümünden feragat edilmişti. Özellikle peşin ödemelerde büyük avantajlar sunulmuştu.

Ancak 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler, bu kanundan yararlanamamıştı.

Mücbir sebep hali uzatılan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler, 31 Temmuz 2024'e kadar yapılandırma başvurusunda bulunabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Mücbir sebep hali uzatıldı

Tebliğle, bu il ve ilçelerdeki uygulanan mücbir sebep halinin 30 Nisan 2024'e kadar uzatılmasının ardından, yeniden yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak üzere yapılacak başvuru ve taksit ödeme süreleri yeniden belirlendi.

Yeniden yapılandırma düzenlemesi ile başvuru süresi uzatıldı

Buna göre, mücbir sebep hali 30 Nisan 2024'te sona erecek Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, yeniden yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak için 31 Temmuz 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Birinci taksit 2 Eylül 2024'te ödenebilecek

Yapılandırılan tutarların birinci taksitinin (peşin ödeme dahil) 2 Eylül 2024'e (31 Ağustos'un resmi tatile rastlaması nedeniyle), ikinci taksitin 30 Eylül 2024'e kadar, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)