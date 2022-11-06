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    Afganistan'dan Türk madenliciğine ilgi

    Afganistan Maden ve Sanayi Odası Başkanı Şirbaz Keminzade, Türkiye'nin madencilik deneyimlerinden yararlanmak istediklerini söyledi.
    • 06.11.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 09:00
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    Afganistan'dan Türk madenliciğine ilgi

    Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde 19. MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı düzenlendi.

    Fuar kapsamında uluslararası kurumlar Türkiye ile temaslarını artırarak ortak iş birliklerinin temelini attı.

    "Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz"

    Bu fuara 41 kişilik heyet ile katılan Afganistan Maden ve Sanayi Odası Başkanı Şirbaz Keminzade, Afganistan'ın sanayileşmiş bir ülke haline gelmeye başladığını belirterek "Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak, yer altı ve el değmemiş zenginliklerimizi keşfetmek istiyoruz." dedi.

    "İş birliği yapma fırsatı"

    Keminzade, bu fuarın kendileri için yeni bir etkinlik ve deneyim olduğunu ifade ederek pek çok Afgan iş insanı ve yatırımcının Türk meslektaşlarıyla tanışma ve işbirliği yapma imkanı bulduğunu söyledi.

    Afganistan

    "Sözleşme ve mutabakat zaptı imzaladık"

    AA'nın haberine göre, Keminzade, Türk meslektaşlarıyla yaptıkları görüşmelerden somut sonuçlar aldıklarını anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Afganistan'da madencilik ve diğer sanayi sektörlerinde çeşitli projelerin hayata geçirilmesi için sözleşme ve mutabakat zaptı imzaladık. Bu kapsamda MÜSİAD ile Afganistan Maden ve Sanayi Odası arasında daha fazla ve ortak işbirliği için mutabakat zaptı imzalandı. Türk yatırımcılara ve teknolojiye ihtiyacımız var. Afganistan sanayileşmiş bir ülke haline geliyor. Sanayinin büyümemesi nedeniyle ülkenin madenlerini çıkarmak mümkün değil. Bu nedenle Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak, yer altı ve el değmemiş zenginliklerimizi keşfetmek istiyoruz."


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