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- Ağustos ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
Ağustos ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
Ödemeler, T.C. kimlik numaralarının son hanesi göre yapılacak.
- AA
- 08.09.2020 - 10:19
Ücretsiz izne ayrılan işçilerin ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri hesaplara yatmaya başladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesi "0-2-4" olanlara bugün, "6-8" olanlara 9 Eylül'de yapılacak.
BANKA HESAPLARI ÜZERİNDEN YAPILACAK
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.
Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.