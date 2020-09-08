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    Ağustos ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı

    Ödemeler, T.C. kimlik numaralarının son hanesi göre yapılacak.
    • AA
    • 08.09.2020 - 10:19
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    Ağustos ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı

    Ücretsiz izne ayrılan işçilerin ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri hesaplara yatmaya başladı.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesi "0-2-4" olanlara bugün, "6-8" olanlara 9 Eylül'de yapılacak.

    BANKA HESAPLARI ÜZERİNDEN YAPILACAK

    Nakdi Ücret Desteği ödemeleri banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.

    Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

    Ağustos ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı #1

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