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    Ağustosta doğalgaz mesken ve sanayi tarifesi sabit kaldı

    Doğalgazda ağustos ayı için mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi sabit kalırken, elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 10 artış yapıldı.
    • 01.08.2022 - 08:35
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 09:26
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    Ağustosta doğalgaz mesken ve sanayi tarifesi sabit kaldı

    Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ağustos ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı.

    Konut tüketicileri için gaz 1.000 metreküp doğalgaz 3 bin 264 lira

    Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1.000 metreküp doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1.000 metreküp doğalgaz için 10 bin 416 lira oldu.

    Elektrik üretim amaçlı tarifede yüzde 10 artış

    AA'nın haberine göre, elektrik üretim amaçlı tarifede yani elektrik santrallerinin kullandığı 1.000 metreküp doğalgazın fiyatı ise yüzde 10 artışla 13 bin 750 olarak belirlendi.

    Böylelikle elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın fiyatı metreküp başına 12.5 liradan 13.75 liraya yükseldi.

    Ağustosta doğalgaz mesken ve sanayi tarifesi sabit kaldı #1


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