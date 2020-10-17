Ahlat'ta şeftali ağacı ikinci kez meyve verince şaşırttı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde hasadı yapılan şeftali ağacının ikinci kez meyve vermesi alışıldık bir durum olmadığı için bölgede şaşkınlık yaşattı.

Bitlis'in Ahlat ilçesi Kırklar Mahallesi'nde bulunan bir bahçedeki şeftali ağaçları ikinci kez meyve verince bahçe sahibi dahil tüm yöre gözlerine inanamadı.

"İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTIM"

Bahçe sahibi Kutbettin Aydoğdu daha önce hasadını yaptığı meyve ağacının dallarında tekrar çıkan şeftalilerin olgunlaştığını görünce şaşkınlık yaşadı. Aydoğdu, olayı anlatırken, 65 yaşında olduğunu ve ilk kez bir ağacın ikinci kez meyve verdiğine şahitlik ettiğini söyledi.

“AĞAÇTAN YAZIN MAHSÜLÜ TOPLAMIŞTIK”

Şeftali ağaçlarından yazın mahsulü topladıklarını ifade eden Aydoğdu, "Eylül başlarında ise tekrar aynı ağaç meyve tutmaya başladı. Hayretle izledik. Bunlar da hızlı bir şekilde büyümeye ve yenilecek derecede olgunlaşmaya başladı.

AYNI AĞAÇTAN İKİNCİ DEFA ŞEFTALİ YİYORUZ

Şu anda aynı ağaçtan ikinci defa şeftali yiyoruz. Bu durumu hayretle karşıladık. 65 yaşıma girdim böyle bir şey görmedim ve büyüklerimden de duymadım." diye konuştu.