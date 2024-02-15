Aile ve Gençlik Fonu kuruldu! Evlenen gençler için faizsiz kredi başvuruları başlıyor İlk olarak deprem bölgesinde uygulamaya başlanacak olan Aile ve Gençlik Fonu’na başvurular bugün itibariyle yapılabilecek.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Aile ve Gençlik Fonu'nda sona gelindi.

2 yıl ödemesiz, 4 yılda ödeme şartıyla evlenecek çiftlere kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından resmiyet kazandı.

Aile ve Gençlik Fonu’nun uygulamasına yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.

Evlenecek gençleri heyecanlandıran 150 bin lira değerindeki faizsiz kredide sona gelindi.

Başvurular bugün başlıyor

Başvurular bugünden itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "aile.gov.tr" internet sitesinden alınmaya başlıyor.

Deprem bölgesindeki illerden başlanacak

Uygulamaya ilk olarak Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da evlenecek olan gençler başvuru yapabilecek.

İşte başvuru şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fonla ilgili detayları açıkladı.

Buna göre, başvuracak kişilerde aranan kriterler şu şekilde sıralandı;

- Fondan faydalanmak isteyen gençlerin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması,

- Çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması,

- Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor..

Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma şartı da aranacak

Değerlendirmelerin ardından gerekli şartları taşıyanların fondan yararlanacağını aktaran Bakan Göktaş, şartlara şunları da ekledi:

Fondan yararlanacak gençlerimizin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanması ve evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor. Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız.

Yönetim kurulu fonu yönetecek

Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek.

Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan temsilciler tarafından oluşturulacak ve fon gibi çalışacak.

Maden, doğalgaz ve petrol gelirlerindeki devlet payının bir bölümü Aile ve Gençlik Bankası fonuna aktarılacak. Hayata geçirilecek projelere göre ise fona aktarılan pay yükseltilecek.

Yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.