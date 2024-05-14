Akademisyenler kamu tasarruf paketinden dezenflasyona katkı beklentisi taşıyor Dün açıklanan kamuda tasarruf tedbirlerinden doğan gelirlerin, cari açığın gerilemesine ve enflasyonu düşürmeye katkı yapması bekleniyor.

AA

Dün açıklanan kamuda tasarruf tedbirlerinden 100 milyar lira kazanç sağlama hedefi taşınıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından dün açıklanan pakete ilişkin akademisyenler de değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan değerlendirmeye göre, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin "dezenflasyon" sürecine de katkı sağlaması bekleniyor.

"Kamuda tasarruf tedbirleri enflasyonla mücadele açısından önemli bir adım"

Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, kamuda tasarruf tedbirlerinin enflasyonla mücadele açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

"Kamu borçlanması azalacak"

Paketin, kamuya taşıt ve bina alımı ile personel istihdamı konusunda 3 yıl boyunca sınırlama getirdiğine dikkati çeken Tufaner, şu değerlendirmede bulundu:

Kamu harcamalarında tasarrufa gidilmesi mal ve hizmetlere olan toplam talepte bir gerileme meydana getirerek dezenflasyon sürecine katkıda bulunacaktır. Diğer taraftan, kamu harcamalarının azalması bütçe dengesini iyileştirmeye yardımcı olacaktır. Kamu borçlanmasının azalmasıyla beraber faiz yükü ve cari açıkta da bir düşüş beklenir.

Tasarruf paketi "yararlı" bulundu

TOBB ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Talha Yalta ise tasarruf paketinin son derece yararlı ve bir başlangıç olarak önemli olduğunu düşündüğünü belirtti.

"Üretmeyi teşvik eden politikalar izlemesi gerek"

Türkiye’de daha fazla üretim, çalışma ve girişimciliğin önündeki engellerden birinin yüksek vergiler olduğunu söyleyen Yalta, kamunun eldeki kaynakları daha etkin kullanarak pastayı büyüten, üretmeyi teşvik eden politikalar izlemesi gerektiğini aktararak şöyle konuştu:

Kamuda her düzeyde uygulanacak tasarruf tedbirleri her şeyden önce buna vesile olarak ülke ekonomisinin yeni bir dinamizm yakalamasına yardımcı olacaktır.

"Hazine sistemine veri girişine başlayacak"

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selahattin Toğay ise tedbirlerin ilgili idari ve yasal düzenlemelerin ardından hayata geçeceğini ve ilk etapta kamu kuruluşlarının tasarruf tedbirlerinin ana fikrine uygun olarak Hazine sistemine veri girişine başlayacağını söyledi.

"Yapılabilecek tasarrufun hacmiyle ilgili kamuoyuna hedefler verilecek"

Bu süreçte hangi kalemde ne ölçüde tasarruf yapılabileceği, hangi harcama unsurlarının, hangi boyutta verimli hale getirilebileceğinin netlik kazanacağını belirten Toğay, yapılabilecek tasarrufun hacmiyle ilgili kamuoyuna hedeflerin de verileceğini tahmin ettiğini anlatarak şöyle konuştu:

Bu hedeflerin verilmesi önemli çünkü birçok harcama unsuru için Orta Vadeli Program ve para politikası ufkuna uygun biçimde 3 yıllık dönem telaffuz edilmektedir.

"Maliye politikasının enflasyonla mücadelede kredibilitesi artacak"

Böylece hedefler kamuoyu tarafından izlenir hale geldikçe maliye politikasının enflasyonla mücadelede kredibilitesi artacaktır.

Cevdet Yılmaz: Tasarruflar enflasyonla mücadeleye hizmet edecek

Cevdet Yılmaz da tedbirlerin açıklandığı toplantıda, bu amaca vurgu yaparak şöyle konuşmuştu:

Enflasyona da katkı sunmaktadır. Orta Vadeli Program (OVP) bu çerçeve ile şekillendirilmiştir. Daha az bütçe açığı daha az cari açığa yol açacaktır. Talep yönlü katkısının yanı sıra sulama altyapılarına ulaşan kamu yatırımları ve enflasyonla mücadeleye hizmet edecektik. Bu yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. 2026'da tek haneli enflasyona ulaşmakta kararlıyız. Bunu sağlarken büyümeyi gözetmeyi sağlayacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)