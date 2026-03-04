Akaryakıt zammında eşel mobil sistemi gündemde

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırı, Körfez ülkelerinin tamamını etkisine aldı.

İran'ın füzelerine karşılık veren diğer Körfez ülkeleri, petrol fiyatının yükselmesine neden oldu.

Hürmüz Boğazı'nın faaliyetinin neredeyse durma noktasına gelmesi, petrol tankerlerinin mahsur kalmış ya da Basra Körfezi'ne giriş yapamaması, petrol fiyatlarını sıçrattı.

Körfez'i saran ateşten çember petrol fiyatlarını yükseltti. Küresel ekonomiler, petrol fiyatlarını takip etmeye başladı.

Petrol fiyatlarının yükselmesi benzin, motorin ve LPG'de de artışlara neden olacak.

"EŞEL MOBİL SİSTEMİ GELECEK" DİYE ZAM İPTAL EDİLDİ

Eşel mobil sisteminin yeniden devreye alınmasıyla gelecek zamların önü alınmış olacak.

Petrole gelen zam, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Bugün devreye girmesi beklenen 6,69 liralık motorin zammı, eşel mobil sisteminin devreye alınacağı beklentisiyle ertelendi.

Ancak eşel mobilde de limit bulunuyor.

ZAM SINIRI KONACAK

Benzin 73,22 lira, motorin 75,48 lira, LPG ise 41,67 liraya ulaşana kadar zam yapılmayacak.

TÜRKİYE'DE EŞEL MOBİL SİSTEMİ 2021'DE SONA ERDİ

Türkiye'de uygulanan eşel mobil sistemi, 2021 yılının son çeyreğinde artan döviz kuruna bağlı olarak, akaryakıt ürünlerinde kaldırıldı.

EŞEL MOBİLDE İNDİRİM TAVANI NE KADAR OLACAK?

Benzinde 14,8277 lira, motorinde 13,9006 lira, LPG (Propan) 11,3830 lira ÖTV bulunuyor.

Eşel mobil sistemine geçilmesi durumunda bu tutarlar kadar akaryakıta gelecek zam, devlet tarafından karşılanmış olacak.

Başka bir deyişle zam tutarı kadar Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) vazgeçilecek.

FİYATLANDIRMAYA ÖRNEK

ÖTV tavanına erişildiğinde ise mecburi olarak zamlar akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyacak.

Örnek vermek gerekirse; benzindeki ÖTV 14,8277 lira ve gelen toplam zamlar 15 lira olduğunu varsayarsak benzine 18 kuruşa yakın zam gelecek.

Devlet burada sadece ÖTV değil, Katma Değer Vergisi'nden (KDV) de vazgeçmiş olacak.

Tahsil edemediği ÖTV'nin KDV'si de gerileyeceği için devletin vergi kaybı artmış olacak.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, ÖTV'sinin karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak biliniyor.

Örneğin, motorin fiyatı belirtilen nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş artacağında, motorindeki ÖTV aynı tutarda indirilmek suretiyle motorinin pompa fiyatı sabit tutuluyor.

Daha sonra motorin fiyatında indirim yapılacak olması durumunda ise, öncelikle ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanıyor.

Böylelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi ve dezenflasyon sürecini artan fiyatlardan koruma altına almış oluyor.