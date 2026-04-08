Akbank’ın dijital çözümleri ile dış ticaret daha hızlı ve kolay

Akbank, Kurumsal İnternet Şubesine eklediği özelliklerle yenilenen dış ticaret menüleri ile şirketler; döviz dönüşüm destekli, gümrük beyannameli veya peşin İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenlenmesi, peşin ihracat taahhütlerinin dijital ortamda izlenmesi ve kapatılması ile dış ticaret simülasyonu gibi birçok işlemi uçtan uca dijital ortamda gerçekleştirebiliyor.

Müşteri deneyimini dijital çözümlerle geliştirmeye devam eden Akbank, Kurumsal İnternet Şube üzerinden sunulan dış ticaret hizmetlerini kapsamlı biçimde yeniledi.

Ticari işletmelerin değişen ihtiyaçları doğrultusunda dijital çözümlerine yenilerini eklediklerini belirten Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, “Dış ticaret yapan şirketler için hız, şeffaflık ve öngörülebilirlik her zamankinden daha kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda Akbank olarak Kurumsal İnternet Şubemizde hayata geçirdiğimiz yeni özelliklerle müşterilerimizin dış ticaret işlemlerini çok daha hızlı ve kolay yönetebilmelerini sağlıyoruz. Döviz dönüşüm destekli İBKB düzenleme, peşin ihracat taahhütlerinin dijital ortamda izlenmesi, dış ticaret simülasyonu ve masraf-komisyon görüntüleme gibi birçok işlemi Kurumsal İnternet Şube üzerinden sunarak müşterilerimizin operasyonel süreçlerini önemli ölçüde sadeleştiriyoruz. Akbank olarak dijital bankacılık altyapımızı sürekli geliştirerek müşterilerimizin uluslararası ticarette rekabet gücünü desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

DIŞ TİCARET SÜREÇLERİNİ HIZLANDIRAN DİJİTAL ÖZELLİKLER

Akbank’ın Kurumsal İnternet Şube üzerinden sunduğu yeni hizmetler arasında döviz dönüşüm destekli İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenleme işlemleri öne çıkıyor.

Platforma eklenen bir diğer önemli yenilik ise peşin İBKB düzenleme işlemleri oldu. Bu özellik sayesinde şirketler, peşin ihracat işlemlerine ilişkin İBKB düzenlemelerini de Akbank Kurumsal İnternet Şube üzerinden gerçekleştirebiliyor, döviz dönüşüm destek talebinde bulunabiliyor. Aynı zamanda banka üzerinden düzenlenen peşin İBKB’lere ait ihracat taahhütleri kurumsal internet şube üzerinden izlenebiliyor ve taahhüt kapatma işlemleri gümrük beyannamesi bilgileri girilerek dijital ortamda tamamlanabiliyor.

Yeni özellikler arasında dış ticaret simülasyonu ile dış ticaret masraf ve komisyon görüntüleme fonksiyonları da bulunuyor. Bu sayede şirketler, gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin maliyetleri önceden görerek daha planlı hareket edebiliyor.

Aynı zamanda Akbank Kurumsal İnternet Şube üzerinden gerçekleştirilebilen görünmeyen kalem ve ithalat transferlerine eklenen doküman yükleme özelliği sayesinde 50 bin ABD doları üzerindeki ithalat transfer işlemleri de dijital kanaldan yapılabiliyor.

Akbank’ın Kurumsal İnternet Şube üzerinden sunduğu yeni yetkinlikler sayesinde şirketler, dış ticaret işlemlerini daha hızlı, daha şeffaf ve daha verimli şekilde yönetebiliyor.