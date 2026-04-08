IC Nükleer ve Endüstri ile ARC Clean Technology'den iş birliği

IC Holding grup şirketlerinden IC Nükleer ve Endüstri, nükleer enerji sektörünün geleceği olarak görülen gelişmiş küçük modüler reaktörler (aSMR) alanının önde gelen geliştiricilerden ARC Clean Technology (ARC) ile güçlerini birleştirdi. Bu kapsamda iki şirket arasında sodyum soğutmalı 4. nesil nükleer reaktörün geliştirilerek Türkiye ve bölgede devreye alınmasını amaçlayan ön anlaşma imzalandı.

Bu iş birliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından duyurulan Türkiye Yerli Nükleer Reaktör Geliştirme Projesi kapsamında IC Nükleer ve Endüstri’nin üstlendiği rolü desteklerken, ülkemizde gelişmiş nükleer teknolojilerin yaygınlaşması için kapsamlı bir çerçeve oluşturuyor. Anlaşma aynı zamanda, 4. nesil nükleer reaktörlerin Türkiye’de konumlandırılmasına yönelik ortak teknik, ekonomik ve düzenleyici fizibilite çalışmalarının yanı sıra, gelişmiş nükleer teknolojiler için uzun vadeli ticarileştirme ve sanayileşme yol haritasının oluşturulmasını içeriyor.

İş birliği kapsamında, reaktör tasarım uyarlaması, mühendislik geliştirme ve yerel entegrasyon süreçleri, Türkiye’nin enerji altyapısı ve sanayi öncelikleri doğrultusunda IC Nükleer ve Endüstri liderliğinde yürütülecek. Buna paralel olarak taraflar, ülkemizi gelişmiş nükleer çözümler için bir merkez olarak konumlandırarak, daha geniş bölgesel yayılımı mümkün kılacak Türkiye merkezli bir ticarileştirme stratejisi geliştirmeyi hedefliyor.

“ARC İLE İŞ BİRLİĞİMİZ TÜRKİYE’NİN TEMİZ ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SAĞLAYACAK STRATEJİK BİR ADIM”

IC Nükleer ve Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bayar, “Nükleer enerji üretiminde önemli avantajlar sağlayan sodyum soğutmalı 4. nesil nükleer reaktörler, Türkiye’nin temiz enerji dönüşümünü, sanayi rekabetçiliğini ve uzun vadeli enerji güvenliğini destekleyecek bir çözüm sunuyor. ABD ile Türkiye arasında sivil nükleer enerji alanında derinleşen iş birliği çerçevesinde, ARC Clean Technology ile yaptığımız bu anlaşma, yeni nesil nükleer çözümlerin Türkiye’nin ihtiyaçlarına nasıl uyarlanabileceğini değerlendirmek, yerli mühendislik ve sanayi kabiliyetlerini güçlendirmek ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamak için stratejik bir adımı temsil ediyor.” dedi.

ARC Clean Technology CEO’su James Wolf, “Geliştirilmiş küçük modüler reaktörlerin (aSMR) Türkiye’de konumlandırılması amacıyla IC Nükleer ve Endüstri ile bu anlaşmayı imzalamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu iş birliği, gelişmiş nükleer çözümlerimizi uluslararası ölçekte yaygınlaştırmak için, lider ortaklarla birlikte çalıştığımız küresel pazar stratejimizin önemli bir adımını oluşturuyor.” dedi.

Enerji arz güvenliği günümüzde, sıfır karbon politikaları ve kritik altyapıların dayanıklılığı, ülkelerin sanayi politikası ve ulusal güvenlik başlıkları açısından kritik önem taşıyor. Bu çerçevede gelişmiş küçük modüler reaktörler, tüm dünyada hem enerji dönüşümünün hem de bu alanda ileri teknolojinin temel araçlarından biri olarak görülüyor. 4. nesil nükleer reaktörler modüler yapısıyla elektrik üretiminin yanı sıra sanayi tesisleri, stratejik altyapılar ve yüksek enerji ihtiyacı olan yeni nesil ekonomik faaliyetler için kesintisiz ve karbonsuz enerji sağlamayı hedefliyor.