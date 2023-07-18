Akdeniz, hububat ve bakliyat ihracatına destek verdi Türkiye genelinde ilk 6 ayda yapılan hububat ihracatı 5 milyar doları aşarken, bu rakama destek veren Akdeniz'den yapılan ihracat 913,5 milyon dolar oldu.

AA

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, birliklerinin ocak-haziran döneminde yaptığı dış satımın detaylarını aktardı.

Memiş, açıklamasında, AHBİB olarak yılın ilk yarısındaki 5,5 milyar dolarlık Türkiye geneli sektör ihracatına yüzde 17 oranında destek verdiklerini belirtti.

"En yüksek değerlere bakliyat, pastacılık ürünleri ve bitkisel yağlarda ulaşıldı"

Birliklerinin ocak-haziran döneminde 1 milyon 2 bin 61 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini aktaran Memiş, şu bilgiyi aktardı:

Bu yılın ilk yarısında birliğimiz 913,5 milyon dolarlık ihracat yaptı. AHBİB, en yüksek değerlere bakliyat, pastacılık ürünleri ve bitkisel yağlarda ulaştı.

"Kırmızı mercimek ihracatından ülkemize 177,3 milyon dolar döviz kazandırdık"

AHBİB'in yılın ilk yarısındaki ürün ve ülke ihracatını değerlendiren Memiş, şu değerlendirmede bulundu:

Bakliyatta yüzde 9 artışla 292,7 milyon dolarlık, pastacılık ürünlerinde yüzde 6 artışla 197 milyon dolarlık, bitkisel yağlarda 101,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde bölge ihracatımızın yüzde 19'unu oluşturan kırmızı mercimek ihracatından ülkemize 177,3 milyon dolar döviz kazandırdık.

En fazla ihracat Almanya, Suriye ve Irak'a

Ocak-haziranda 171 ülkeye ihracat yapan birliğimiz, en yüksek değerlere Irak, Suriye ve Almanya pazarlarında ulaştı. Bölge ihracatımızın yüzde 27'sini oluşturan Irak'a 248,4 milyon dolarlık, Suriye'ye 61,2 milyon dolarlık, Almanya'ya 32,7 milyon dolarlık ihracat yaptık.