Akkuyu NGS'nin 1’inci Güç Ünitesi’nde yeni gelişme

DHA

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde geçirilen her aşama (NGS), kritik önem taşıyor.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), 1’inci Güç Ünitesi’nin reaktör binasında dört ana sirkülasyon pompasının motorlarının aşamalı olarak çalıştırılarak rölantiye alındığını duyurdu.

Şirket, bu işlemle üniteyi devreye alma çalışmalarının bir aşamasının daha tamamlanmış olduğunu bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, pompaların hazır olmasını sağlayan uzmanların, tüm unsurlarının yoğunluğunu ve gücünü kontrol etmek için ilk devrenin tuzdan arındırılmış suyla doldurulacağı sirkülasyon yıkama ve hidrolik testin başlaması için gereken koşullardan birini yerine getirdiği belirtildi.

POMPA MOTORLARININ ROLANTİYE ALINMASI İŞLEMİ

Şirketten yapılan bilgilendirmede, şu ifadeler kullanıldı:

Pompa motorlarının rölantiye alınması işlemi 10 kV güç kaynağının uygulanması ve elektrik motorunun nominal hızda çalıştırılmasından oluşuyor. Motorların rölantide çalıştırılması sırasında uzmanlar, rulmanların yağlanması ve soğutma sistemini, izleme, kontrol ve teknik teşhis sistemlerini kontrol etti.

Yapılan testler, ana parametrelerin test programına uygunluğunu doğruladı. Sonraki aşamada elektrik motorlarının imalat tesisi dokümantasyonu ve devreye alma programlarının gerekliliklerine uygun olarak çalıştırılması planlanıyor.

Reaktör tesisinin birinci devresinde, ana sirkülasyon borusunun her bir döngüsünde bir adet olmak üzere toplam dört adet ana sirkülasyon pompası bulunuyor.

"HAZIRLIKLARIN İLK AŞAMASI ÖNEMLİ"

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak, şu açıklamayı yaptı:

Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesinin devreye alınması için yapılan hazırlıkların tüm aşamaları Türkiye için bir ilk ve büyük önem taşıyor. Rosatom’un ayarlama kuruluşlarının mühendisleri, tasarımcıları ve uzmanlarının uzun yıllara dayanan deneyimleri sayesinde bir dizi karmaşık teknik işlemi başarıyla uygulayarak ilk ünitedeki çalışmalarda önemli bir aşamayı daha gerçekleştirdi.