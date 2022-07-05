Petrol
112.86
-0.56%
Euro
17.5254
-0.07%
Dolar
16.9743
0.88%
Altın
982.76
0.51%
Borsa
2401
0.00%
Bitcoin
337.723
4.11%
BTXN Coin
6.63
-3.91%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Akkuyu NGS'nin 4'üncü ünitesinin reaktör tabanında önemli gelişme

    Mersin'de yapımı süren Akkuyu NGS'nin 4'üncü ünitesine ait reaktör tabanının ham parçasının yapılması önemli bir aşamanın daha geçildiği şeklinde yorumlanıyor.
    • 05.07.2022 - 11:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Akkuyu NGS'nin 4'üncü ünitesinin reaktör tabanında önemli gelişme

    Nükleer santral dünyada başgösteren enerji krizi içinde daha çok önem kazanmaya başladı.

    Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü ünitesinin reaktör tabanının yapımına yönelik ham boruyu açma operasyonu gerçekleştirildi.

    4'üncü üniteye ait reaktör tabanının ham parçası yapıldı

    AA'nın haberine göre şirketten yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un mühendislik bölümünün parçası AEM-Technology'nin Volgodonsk şubesinde gerçekleştirilen açma işlemi, nükleer reaktör tabanının oluşturulması için 6x6 metre boyutlarında döküm parçanın elde edilmesini sağlıyor.

    Akkuyu NGS

    Operasyon, ısı pres atölyesinde çeşitli aşamalarda gerçekleşti

    Söz konusu operasyon, ısı pres atölyesinde çeşitli aşamalarda yürütüldü. Ağırlığı 80 tonun üzerinde olan, 2,5 metre çapa sahip boru şeklindeki dövme çelik, fırında yaklaşık 2 saat boyunca 800 derecede ön ısıtmaya tabi tutuldu.

    Ardından fırının derecesi 1.040 dereceye kadar yükseltilerek dövme çelik 4 saat daha ısıda bırakıldı ve vinç yardımıyla pres makinesine gönderildi. Sonrasında ham parça, 10 bin ton baskıyla iki kalıp kullanılarak açıldı. Parça, ek ısıtma için 2 saatliğine fırına gönderildi.

    Akkuyu NGS

    Nükleer reaktörün tabanı çalışması sürüyor

    Açıklamaya göre, açma işleminin ikinci aşamasında, baskı kuvveti maksimum 15 bin tona erişti ve parça tamamen kare şeklinde bir levhaya dönüştürüldü. Nükleer reaktörün tabanı ise levhadan daire kesilerek oluşturulacak.


    İlginizi Çekebilir

    İrem Derici'nin pembe yırtmaçlı saten elbisesi
    Magazin

    İrem Derici'nin pembe yırtmaçlı saten elbisesi

    İzmir lise taban puanları belli oldu mu? 2022 İzmir lise taban puanları
    Eğitim

    İzmir lise taban puanları belli oldu mu? 2022 İzmir lise taban puanları

    Alım- Satım işlemleri ile nasıl zengin oldu
    Metabot

    Alım- Satım işlemleri ile nasıl zengin oldu

    Görüş Bildir