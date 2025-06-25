Ali Yerlikaya, iş dünyasına seslendi: Güvenlik yoksa yatırım yoktur

Özel Güvenlik Konseyi; İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Sektör Meclisi iş birliğinde düzenlendi.

Zirvede özel güvenlik sektöründe; eğitim, teknolojik uyum, iletişim, farkındalık, istihdam, düzenlemeler ve standartların konuşuldu.

Toplantıda; Genel Kolluk - Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) ve Özel Güvenlik Eğitimlerini Geliştirme Projesi (ÖZGE) iyi uygulamalar ödül takdimi yapıldı.

"GÜVENLİK YOKSA YATIRIM YOK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TOBB'da Düzenlenen Özel Güvenlik Zirvesi’ndeki açılış konuşmasında, Türkiye'de özel güvenlik kavramı hakkında açıklayıcı bilgiler verdi.

Ali Yerlikaya, "Güvenlik olmadan kalkınma da olamayacak. Güvenlik yoksa yatırım yoktur, üretim yoktur, huzur yoktur. Bu nedenle Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde harekete geçirilen Türkiye Yüzyılı vizyonunu temel dayanaklarını başında Türkiye'nin huzuru ve güvenliği gelmektedir." diyerek bu konuda yapılan çalışmalara değindi.

TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ALANINDA KÖKLÜ DEĞİŞİM

Ali Yerlikaya, son 23 yılda Türkiye'nin güvenlik anlayışında köklü bir değişim yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

"Savunma sanayiinden sınır güvenliğine, asayişten istihbarata kadar pek çok alanda atılım, büyük bir reform gerçekleşmiştir.

Türkiye bölgesinde caydırıcı bünyede saygın bir güvenlik gücü haline gelmiştir.

Yerlilik oranı yüzde 80’i aşan savunma sanayimizde insansız hava araçlarından zırhlı taşıyıcılara, radar sistemlerinden yapay zeka tabanlı güvenlik altyapılarına kadar pek çok alanda kendi teknolojimizi üretir hale geldik.

"KAAN GÖKYÜZÜNDE SÜZÜLMEYE BAŞLAYACAK"

İnşallah en kısa zamanda Bayraktar, Anka, hürkuş ve Hürjet, Gökbey, Atak gibi geleceğin beka gücü olacak yeni nesil savaş uçağımız Kaan’ımız da gökyüzüne süzülmeye başlayacak."