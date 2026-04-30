CHP'li Görele eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin taciz davasında karar

Giresun Görele ilçesi Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında, küçük kız çocuğuna yönelik cinsel taciz skandalı...

Hasbi Dede hakkında ortaya atılan taciz iddialarının ardından yaşanan süreçte 16 yaşındaki Elif Tuana Torun, şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Gözaltına alındıktan sonra görevinde uzaklaştırılan Hasbi Dede'ye ilişkin söz konusu iddialar gündemdeki yerini korurken, yeni bir gelişme yaşandı.

3.DURUŞMADA ARA KARAR VERİLDİ

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında, Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın 3. duruşması görüldü.

Tutuksuz yargılanan sanık Hasbi Dede katılmazken, cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un avukatları da katıldı.

1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti duruşma sonrasında Hasbi Dede hakkında 1 yıl 6 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verildi.

Öte yandan Tuana Torun'un arkadaşları ellerinde Tuana'nın fotoğrafı ile adliye binası çıkışında kararı protesto etti.