PFDK, Fenerbahçeli Ederson'a 3 maç ceza verdi

Galatasaray ile oynanan derbi maçının ardından hakaret ve sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson'a 3 maç ceza verildi.
Sarı lacivertlilere kötü haber...
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 yenildiği maçta Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson, kırmızı kart görmüştü.
Ederson, hakaret ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
"HAKARETİ NEDENİYLE"
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
3 MAÇ CEZA VERİLDİ
Disipline sevk edilen Brezilyalı kaleciye verilen ceza belli oldu.
PFDK, kaleci Ederson'a 3 maç ceza ve 480 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.