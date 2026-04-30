PFDK, Fenerbahçeli Ederson'a 3 maç ceza verdi

Sarı lacivertlilere kötü haber...

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 yenildiği maçta Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson, kırmızı kart görmüştü.

Ederson, hakaret ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

"HAKARETİ NEDENİYLE"

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."