Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun devleti tehdit etti

Türkiye'nin yakından takip ettiği davada süreç hızla ilerliyor..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sonucunda peş peşe tutuklamalar yapıldı.

Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP'li bazı belediye başkanları, bu operasyonlar kapsamında tutuklandı.

İddianamenin hazırlanmasıyla da geçtiğimiz ay başlayan dava sürüyor.

SON DURUŞMADA 15 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

92 tutuklu 414 sanık, duruşmanın yedinci haftasında hakim karşısına çıktı.

Bugün görülen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme 15 kişinin daha tahliyesine karar verdi.

Tahliye edilen isimler arasında en dikkat çekeni ise Adem Soytekin oldu.

TUBA TORUN'DAN DEVLETE TEHDİT

Geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Adem Soytekin'in tahliyesi, tutuklulardan Aykut Erdoğdu'nun eşini sinirlendirdi.

"BU AKŞAM AYKUT ERDOĞDU SERBEST BIRAKILMAZ BU BİR SAVAŞ İLANIDIR"

Duruşma sonrası basına açıklama yapan avukat Tuba Torun Erdoğdu, Soytekin'in tahliyesini sert sözlerle eleştirirken devleti tehdit etti:

Adem Soytekin'in ifadesi öne alındı. Neden? Çünkü psikolojisi bozuluyordu beyefendinin. Meğerse tahliye etmek içinmiş.



Bir tane suçtan yargılanan, cezasını çoktan çekmiş olan Aykut Erdoğdu'nun tahliyesinin istenmemesi hukuksuzluğun dibidir. Bu akşam Aykut Erdoğdu serbest bırakılmazsa bu bir savaş ilanıdır.

EŞİ HAKKINDA '50 KİŞİ İLE YATTI BEN ONA BABALIK YAPTIM' DEMİŞTİ

Öte yandan Aykut Erdoğdu, eski eşi Özge Erdoğdu'yu Tuba Torun ile aldatmıştı.

Özge Erdoğdu'dan boşandıktan 3 ay sonra Tuba Torun ile evlenen Aykut Erdoğdu'nun skandalını eski eşi Özge ortaya saçmıştı.

Eski eş Özge Erdoğdu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla "Aykut beni onunla ilişkisi olmadığına inandırırken "50 kişiyle yatmış" dedi. Daha sonra gitti Tuba Torun ile evlendi" ifadelerini kullanmıştı.

Skandal o dönem gündeme bomba düşmüş, hatta partiye soktuğu eşi Tuba Torun ile birlikte CHP'den istifası istenmişti.