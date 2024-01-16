Alış ağırlıklı seyir devam ediyor! Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi yükselişte Türkiye'nin BIST 100 endeksi 15 Ocak Pazartesi günü 1 ayın zirvesinde kapandı. Kıyaslama (Benchmark) endeksi 57,55 puan civarında kazanarak 8.000'i aştı

AA

Türkiye gösterge Borsa endeksi 5 Ocak Pazartesi gününü 8.044,02 puanla 5 Aralık 2023'ten bu yana en yüksek kapanışla tamamladı.

Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi geçen haftaki kapanışı 7.986,47 puandan 57,55 puan yani yüzde 0,72 kazandı.

BIST 100'ün toplam piyasa değeri 6,8 trilyon lira (227,4 milyar dolar) civarında olurken, günlük işlem hacmi ise 93 milyar lira (3,08 milyar dolar) oldu.

BIST 100 endeksi, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün ise güne yüzde 0,24 yükselişle 8.063,12 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,10 puan ve yüzde 0,24 değer kazanarak 8.063,12 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti.

Sektör endeslerinden en fazla inşaat kazandırdı

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile spor oldu.

Küresel piyasalar negatif

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin devam eden belirsizlikler ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündemi sakin.

BIST 100 endeksinde destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)