İsmail Saymaz'dan Uşak çıkışı: Böyle bir özel hayat savunusu yok

CHP'li belediyelerde sallantı...

Belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının son hedefi Uşak olurken Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Uşak, Ankara ile Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlenirken aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

4 AYRI SEVGİLİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Özkan Yalım'ın eşi hariç 4 sevgilisi olduğu ortaya çıkarken bu kişilerin, belediyeden çalışmadan maaş aldığı öğrenildi.

Ayrıca Yalım'ın şirketler üzerinden milyonlarca TL para akladığı tespit edildi.

İSMAİL SAYMAZ'DAN SERT ELEŞTİRİ

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de Ebru Bali moderatörlüğünden yayınlanan Para Siyaseti programında konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Saymaz, programda Yalım'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"BÖYLE BİR ÖZEL HAYAT SAVUNUSU YOK"

Yaşanan olaydan özel hayat diyerek sıyrılınamayacağını ifade eden Saymaz, "Böyle bir özel hayat savunusu yok, kardeşim.

Çalıştığı yerde hiyerarşisi altındaki genç bir kadınla böyle bir ilişki içinde olamaz." ifadelerini kullandı.

YAŞ FARKINA DİKKAT ÇEKTİ

Durumun kabul edilemez olduğunu belirten Saymaz, ikinci konunun ise yaş hiyerarşisi olduğunu söyledi.

'Davul bile dengi dengine' sözüne atıf yapan Saymaz, bir para siyaset ilişkisi olduğunu vurgulayarak bir belediye başkanının bu durumu kullanarak genç kızdan faydalanmasının yanlış olduğunu söyledi.

"CHP YÖNETİMİNİN HABERİ VARMIŞ"

Saymaz, ayrıca bu durumun Uşak'ta 1 yıldır bilindiğini ve CHP yönetiminin de bundan haberinin olduğunu söyledi.

Özkan Yalım'a gelen bir mesajı paylaşan Saymaz, mesajda "Kendi kızınla aynı yaşta olan bir kızla işin olmaz, bilirim." ifadelerinin yer aldığını söyledi.

Saymaz, bu mesajın operasyondan 2 gün önce atıldığını ekledi.