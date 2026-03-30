Giresun'da CHP'li başkanın tacizini ifşa eden genç kız, hayatını kaybetti

Giresun Görele'de, CHP'li belediye başkanının adı tacize karıştı...

Yolsuzluk ve rüşvetle anılan CHP'li belediyeler, tacizle de anılmaya başlandı.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, bir kız çocuğuna sosyal medya uygulamaları üzerinden taciz içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı.

Mağdur kız ve ailesinin savcılığa başvurmasıyla ortaya çıkan skandal kapsamında Dede hakkında, Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hasbi Dede, akabinde görevinden de uzaklaştırıldı.

GENÇ KIZ KAZA GEÇİRDİ

Son olarak ise Hasbi Dede'nin kendisini taciz ettiğini söylediği genç kız T.T., geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren T.T., bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sürücü Adem Haşbaş ise emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAZA GÜNÜ TEHDİT PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA

Öte yandan kaza günü 2 takipçinin, sanal medya hesaplarından T.T. ve ailesine yönelik tehdit paylaşımlarında bulunduğu, kaza sonrası bu paylaşımları kaldırdığı tespit edildi.

T.T.’nin sırtı dönük fotoğraflarının yanı sıra ‘Hasbi başkana yaptıklarınızın hesabını ortaklarınla beraber ödeyeceksiniz’, ‘Hasbi başkana bu kumpası kaç paraya kurdunuz’, ‘Haberlerde mağdur pozu verecek kadar sahtekarsınız’ şeklinde yazılı paylaşımları yapanların yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

HASBİ DEDE'NİN ESKİ ENİŞTESİ ÇIKTI

Kazaya karışan araç sürücüsü şüpheli Adem Hasbaş’ın Görele’de “Ziyade Restoran“da çalıştığı, iş yerinin sahibi Osman Akkoyun’un Hasbi Dede’nin eski eniştesi olduğu öğrenildi.

KIZI MESAJLARI KENDİSİNİN YAZDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Dede'nin kızı, söz konusu mesajları kendisinin yazdığını söyledi.

16 Şubat'ta bir psikolojik danışman, 112'yi arayarak Hasbi Dede'nin 15 yaşındaki kızı A.D.'nin, seans sırasında söz konusu taciz mesajlarını kendisinin attığını söylediğini iddia etti.

Bunun üzerine Dede'nin kızı ve eşinin savcılıkta ifadesi alındı.

"ŞARJDAKİ TELEFONDAN BEN YAZDIM"

Dede'nin 15 yaşındaki kızı ifadesinde, mağdur kız T.T.'yi tanıdığını, onun sevgilisine karşı platonik duygular beslediğini ve mağduru "rezil etmek" amacıyla babasının şarjdaki telefonunu alarak Instagram ve WhatsApp üzerinden mesajlaştığını, daha sonra ise mesajları ve uygulamaları sildiğini söyledi.

Sabah'ta yer alan habere göre savcılık, siber inceleme bulgularının bu beyanla çeliştiğini belirterek A.D.'nin 'uygulamaları sildim' dediğini ancak telefona el konulduğunda uygulamaların aktif olduğu belirledi.

Ayrıca A.D.'nin telefonunda, babasına yönelik yazılan ve suçu itiraf niteliği taşıdığı öne sürülen mesajın ise delil oluşturmak amacıyla sonradan yazılmış olabileceği değerlendirildi.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat’ta, sanal medyada T.T. ile yazışması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı.

İfadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı sonrası Dede, 10 Şubat’ta yeniden ifade için adliyeye çağrılmış, bu kez 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Dede, hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Dede, davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartı uygulanıp, tahliye edilmişti.