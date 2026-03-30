Casus Önder Sığırcıkoğlu sınır ötesinde yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) sınır dışında operasyon...

Türkiye'nin huzur ve güvenliğini sağlamak için sınır içinde ve dışında çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda önemli bir çalışmaya daha imza atıldı.

12 YILLIK FİRARİ SURİYE-LÜBNAN SINIRINDA YAKALANDI

MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıkoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı.

Operasyonun Suriye istihbaratı ile koordineli olarak gerçekleştirildiği aktarıldı.

SURİYE'NİN GELECEĞİNE DOĞRUDAN ETKİ ETTİ

Önder Sığırcıkoğlu, 2011 yılında Özgür Suriye Ordusu komutanları Hüseyin Harmoush ve Mustafa Kassum’u kaçırarak Esad rejimine teslim etmiş ve Hüseyin Harmoush’un işkence sonucu ölümüne neden olmuştu.

2014 YILINDA FİRAR ETTİ

Suriye’nin kaderinin değişmesine neden olan bu olay sonucu Önder Sığırcıkoğlu, 2013 yılında “Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak 2014 yılında Osmaniye Açık Cezaevi’nden firar etmişti.