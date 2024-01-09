Alış ağırlıklı seyir devam etti! Borsa İstanbul güne pozitif başladı Yatırımcılar tarafından Borsa İstanbul'un hareketleri merakla takip ediliyor. Borsa'nın bugünkü açılışında tüm sektör endekslerinde yükselme görüldü.

AA

Uluslararası gelişmeler ve Türk Lirası'na olan talep, yatırımcının risk iştahını artırdı. Borsada alış ağırlıklı seyir de yükselişi beraberinde getirdi.

Dün, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,49 değer kazancıyla 7.818,89 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugüne önceki kapanışa göre 41,27 puan ve yüzde 0,53 yükselişle 7.860,16 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17 ve holding endeksi yüzde 0,45 artış kaydetti.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Türk bankalarının yeniden radarda olduğu haberi Borsa'yı canlandırdı

Söz konusu seyirde, Bank of America'nın (BofA), yatırımcılar için Türk bankalarının yeniden radarda olduğunu duyurması etkili oldu.

Risk iştahını artıran etmenler

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine karşın teknoloji sektörü öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Halkbank'ın aleyhine açılan tazminat davası düştü

Yurt içinde Halkbank'ın aleyhine açılan tazminat talepli birinci hukuk davasının (Owens davası) nihai olarak düştüğünü açıklamasının risk iştahını desteklediğini söyledi.

"Hughes davası sürüyor"

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şu ifadeye yer verdi:

27 Mart 2020'de Bankamız hakkında açılan Owens davası nihai olarak düşmüştür. 26 Temmuz 2023'te açılan tazminat talepli ikinci hukuk davası (Hughes davası) ve 15 Ekim 2019 tarihli ceza davası ile ilgili hukuki süreçler devam etmektedir.

Halkbank'ın hisse fiyatı yüzde 10 arttı

Söz konusu açıklamanın ardından Halkbank'ın hisse fiyatı, yüzde 10 artışla bugünün tavan fiyatından güne başladı.

TCMB'nin Yatırımcı Günleri toplantısı yapılacak

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), 11 Ocak Perşembe günü New York'ta başlayacak olan "Yatırımcı Günleri" toplantısında, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan, dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya gelecek.

BIST 100 endeksi testek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.800 ve 7.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)