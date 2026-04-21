Borsa İstanbul'da takas tarihi değişikliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik yapıldı.

Borsada, 23 Nisan Perşembe günü işlem yapılmayacak.

Pay piyasasında, bugünkü ve yarınki işlemlerin takası sonraki günlerde gerçekleşecek.

BUGÜNKÜ VE YARINKİ İŞLEMLERİN TAKAS TARİHLERİ

Borsada bugünkü işlemlerin takası 24 Nisan Cuma günü, yarınki işlemlerin takası 27 Nisan Pazartesi günü yapılacak.

VİOP İŞLEMLERİNE ARA

Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda, 23 Nisan 2026 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.