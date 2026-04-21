Eren Günhan Ulusoy, Karadeniz Hububat Birliği Başkanlığı’nda güven tazeledi

Türkiye’de değirmencilik ve pastacılık ürünleri, bitkisel yağlar ile kakaolu ve şekerli mamulleri kapsayan; 2025 yılını 12,5 milyar dolar ihracatla kapatarak ihracat değeri açısından tarım kategorisinin en büyük alt sektörü olan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe önemli bir çatı kuruluşu olan Karadeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanlığı için seçim gerçekleştirildi.

Karadeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da seçim heyecanı yaşandı.

800’ü aşkın üyesiyle dev bir ihracat ağına sahip olan Karadeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğin Olağan Genel Kurulu’nda Dr. Eren Günhan Ulusoy, ikinci dönem başkanlığı için güven tazeledi.

EREN GÜNHAN ULUSOY KİMDİR?

Aynı zamanda Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı, Ulusoy Un ve Söke Yönetim Kurulu Başkanı olan Dr. Eren Günhan Ulusoy; Karadeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı, Endonezya’nın Samsun Fahri Konsolosu, dünya tahıl ticaretinin referans kuruluşu olan GAFTA ‘nın (Grain and Feed Trade Association) Kosney üyesi, İsviçre merkezli Rolweg SA ve İtalya merkezli makarna üreticisi Pastificio Mediterranea’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Samsun Serbest Bölgesi İşletici A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.