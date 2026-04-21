Allianz Türkiye, Milli para yüzücü Defne Kurt’un ana sponsoru

Allianz Türkiye, ilham veren sporculara verdiği desteği genişleterek Milli para yüzücü Defne Kurt’un ana sponsoru oldu.

Yeni sponsorluğu Defne Kurt’un azim ve kararlılık hikâyesini anlatan özel bir filmle duyuran Allianz Türkiye, "Birlikte Umutla" diyerek sporun dönüştürücü gücüne olan inancını bir kez daha ortaya koyuyor.

Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Global Sigorta Ana Ortağı olan Allianz, genç sporcuların yanında olmaya ve onların yolculuklarına eşlik etmeye devam ediyor. Bu yaklaşım doğrultusunda milli sporcu Defne Kurt ile yeni bir sponsorluk anlaşması yapan Allianz Türkiye, sporcunun başarılı yolculuğuna destek vermeye başladı. Allianz Türkiye’nin Defne Kurt ile gerçekleştirdiği bu yeni iş birliği, şirketin spor alanındaki uzun vadeli vizyonunun bir parçası olarak öne çıkıyor. Allianz, sporcuların yalnızca performanslarını değil, hayallerini ve potansiyellerini de destekleyerek, toplumda ilham yaratan hikayelerin çoğalmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

KURT 1 YAŞINDA SUYLA TANIŞTI

Henüz 1 yaşındayken suyla tanışan Defne Kurt, geçirdiği talihsiz bir kazanın ardından omurgasında yaşadığı kırık nedeniyle uzun süre fiziksel zorluklarla mücadele etti.

DÜNYA ŞAMPİYONASINDA 5 ALTIN MADALYA KAZANAN İLK TÜRK SPORCU ÜNVANINI KAZANDI

Ancak buna rağmen yüzmeye olan tutkusuyla zorluklara karşı azimle mücadeleye devam eden ve 86 turnuvada 107 rekora imza atan Kurt, geçtiğimiz yıl Singapur'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği 5 şampiyonluk ile bir dünya şampiyonasında 5 altın madalya kazanan ilk Türk sporcu ünvanını elde etti.

“SPORCULARIN YALNIZCA BAŞARILARINDA DEĞİL, TÜM YOLCULUKLARINDA YANINDAYIZ”

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, yeni sponsorluğa ilişkin şunları söyledi:

Global ölçekte 2032 yılına kadar Olimpik ve Paralimpik Oyunları’nın global sigorta ana ortağı bir marka olarak her zaman sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Allianz Türkiye olarak biz de bu vizyonu ülkemizde sahipleniyor, yalnızca başarı anlarında değil, sporcularımızın tüm yolculuklarında yanlarında olmayı önemsiyoruz.

Bugüne kadar ilham veren genç sporcularımızın yanında yer alırken, onların hikâyelerini toplumla buluşturarak daha fazla gence umut vermeyi hedefledik. Çünkü biz spor sponsorluklarını yalnızca görünürlük değil, toplumsal etki yaratma alanı olarak görüyoruz. Defne Kurt ile çıktığımız yeni yolculuk da bu yaklaşımımızın güçlü bir devamı. Amacımız; sporu, azmi ve dayanışmayı merkeze alarak sporun birleştirici ruhunu daha geniş kitlelere yaymak ve gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirme yolculuklarında yanlarında olmak. Allianz olarak, iyi günde olduğu kadar zorlu zamanlarda da sporcularımızın yanında durarak, ‘Birlikte Umutla’ demeye devam edeceğiz.

DEFNE’NİN İLHAM VEREN HİKAYESİ EKRANLARDA

Yeni sponsorluk, Defne Kurt’un azim, disiplin ve kararlılıkla şekillenen hikayesini konu alan özel bir filmle duyuruldu. Film, genç sporcunun karşılaştığı zorluklara rağmen hedeflerinden vazgeçmeyen duruşunu ve sporun hayatındaki dönüştürücü rolünü etkileyici bir anlatımla izleyiciye aktarıyor.

Filmde, Allianz Türkiye’nin "Birlikte umutla" diyerek sporcuların yalnızca başarı anlarında değil, tüm yolculukları boyunca yanlarında olma yaklaşımı vurgulanıyor.

ALLİANZ TÜRKİYE, SPORCULARIN YOLCULUĞUNA EŞLİK EDİYOR

2021 yılından bu yana Olimpiyat ve Paralimpik Hareketlerinin ana ortaklarından biri olan Allianz, bu ortaklığı 2032 yılına kadar sürdürecek. Sümeyye Boyacı, Mete Gazoz, Merve Dinçel ve Ceren Reyhan Yıldırım gibi uluslararası başarılarıyla öne çıkan milli sporcularla iş birliklerini sürdüren Allianz Türkiye, olimpiyat ruhunu daha geniş kitlelere yaymayı ve gençleri spora teşvik etmeyi hedefliyor.

Son olarak "Dağ Gibi Arkandayız" projesiyle Erzurumlu kız çocuklarını kayak sporuyla tanıştıran Allianz Türkiye, 3 başarılı kız çocuğunu ilk antrenörlük sınavına dek, yaklaşık 10 yıl boyunca desteklemeyi hedefliyor.