Alman Yatırım Bankası, mülteci istihdamı için Türkiye'ye 71.3 milyon euro hibe verecek

Alman Yatırım Bankası, mülteci istihdamı için Türkiye'ye 71.3 milyon euro hibe verecek

Alman Yatırım Bankası, KOSGEB kanalıyla Suriyeli mültecilerin istihdamı için Türkiye'ye 71 milyon 300 bin euro hibe vermeye hazırlanıyor.

Dünyada mülteci sorunu giderek artarken Avrupa Birliği (AB) sorunun çözümü noktasında hibe destek programları yürütüyor.

Alman Yatırım Bankası'nın (KfW) Türkiye'ye vereceği hibe desteği de AB katkı sözleşmeleri kapsamında gerçekleşecek.

AB MÜLTECİLER İÇİN TÜRKİYE'YE HİBE DESTEĞİ VERİYOR

KfW, katkı sözleşmesi kapsamında KOSGEB kanalıyla Suriyeli mülteciler ve Türk vatandaşları için istihdam yaratılmasını desteklemek amacıyla Türkiye'ye 71 milyon 300 binn euro hibe verecek.

HİBE, SURİYE MÜLTECİ KRİZİNDEN EN ÇOK ETKİLENEN 15 İLDE KULLANILACAK

Resmi Gazete'nin 17 Ekim tarihli sayısında yayınlanan milletlerarası sözleşmeye göre, hibe, Suriye mülteci krizinden en çok etkilenen 15 ilde uygun bulunan mülteciler ve Türk vatandaşları için istihdam yaratılmasını desteklemek için kullanılacak.

HİBE TÜRKLERE AİT İŞLETMELERİ DE KAPSIYOR

Hibe, yatırımları etkinleştirmek ve kayıtlı istihdamı tetikleyerek ağırlıklı olarak Suriyelilere ve Türklere ait işletmelere destek sağlamak amaçlı iki bileşenden oluşuyor.