Almanya karbon emisyonu fiyatlandırmasından rekor gelir elde etti

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Alman Emisyon Ticaret Sistemi Otoritesi (DEHSt), 2024 yıl karbon fiyatlandırmasına ilişkin raporunu yayımladı.

Buna göre, geçen yıl emisyon ticaretinden elde edilen gelirler rekor seviyeye yükselirken karbon fiyatlandırmasında gelirler ise 18,5 milyar euroya ulaştı.

Böylece 2023’teki 18,4 milyar euroluk rekor da yenilenmiş oldu.

İKİ AŞAMALI GELİR

Söz konusu 18,5 milyar euroluk rekor gelir iki kısımdan oluşuyor.

İlk kısım Almanya'nın Avrupa Emisyon Ticaret Sisteminden (EU ETS) elde ettiği gelir, ikinci kısım ise ısıtma ve ulaşım sektörleri için bir CO2 fiyatı belirleyen ulusal emisyon ticaret sisteminden (nEHS) geliyor.

DEHSt'ye göre, AB ETS'ten elde edilen gelirler geçen yıl yüzde 28 azalarak 5,5 milyar euroya indi.

ULUSAL EMİSYON TİCARETİ

Buna karşılık, ulusal emisyon ticareti sisteminden elde edilen gelirler geçen yıl yüzde 21 artışla 13 milyar euroya yükseldi.

GELİRLER FONA AKTARILIYOR

Her iki sistemden elde edilen gelirin tamamı, enerji ve iklim politikası hedeflerine ulaşmada finansman aracı olarak merkezi rol oynayan İklim ve Dönüşüm Fonu'na (KTF) aktarılıyor.

Bu para da enerji verimli binaların yenilenmesini, sanayinin karbonsuzlaştırılmasını, hidrojen ekonomisini ve elektrikli otomobiller için şarj altyapısının genişletilmesini teşvik etmekte kullanılıyor.

KARBON EMİSYONLARI 2024'TE 18 MİLYON TON DÜŞTÜ

Almanya merkezli düşünce kuruluşu Agora Energiewende’ye göre, ekonomideki zayıflık, ılıman hava koşulları ve başarılı iklim politikaları nedeniyle Almanya’nın karbon emisyonlarının geçen yıl yüzde 3 (18 milyon ton) düştü.

Geçen yıl emisyonlarda 656 milyon ton ile referans yılı olan 1990'a oranla yüzde 48'lik düşüş görüldü.