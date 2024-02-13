Almanya'da emekliler, 281 euro ek gelir alacak Avrupa ülkesinde emeklilerin ek gelir alabilmesi için 33 yıl şartı bulunuyor. Yapılan hesaplamalar sonucu ödenecek tutar belli oldu.

AA & Ensonhaber

Almanya'da emekliler, belirli koşullar altında ek ödeme alabilecek.

Alman basını, mümkün olan tutarın üst sınırının 281 euro düzeyinde olduğunu duyurdu.

Söz konusu Avrupa ülkesindeki Emeklilik Sigortası'na (DRV) göre, bazı şartları karşılayanlar ek ödenek elde edebilecek.

33 yıl şartı

Temel güvenlik veya barınma yardımı gibi sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip olan kişiler, ek ödenekten yararlanabiliyor. Bu da en az 33 yıllık temel emeklilik yılını doldurmaktan geçiyor.

Konuyla ilgili, "Bu ödenek, daha az gelirin sosyal yardımlara aktarılması anlamına geliyor. Gerçek sosyal yardımları artırıyor." denildi.

Ek ödeme tutarı 281 euro

281 euro tutarındaki ek ödemeden yararlanmak isteyen emeklilerin, temel emeklilik süresini yerine getirmeleri gerekiyor.

Temmuz 2021'den bu yana emeklilik bildirimlerinde, zorunlu 33 yıllık temel emeklilik sürelerinin yerine getirilmesine ilişkin bilgiler yer alıyor.

Bu süreler çalışma veya serbest meslek nedeniyle zorunlu katkı sürelerinin yanı sıra çocuk yetiştirme, bakım, hastalık ve rehabilitasyon dönemlerini de içeriyor.

Emeklilik yaşı 67'ye yükseltiliyor

Almanya'da halihazırda emeklilik yaşı 65 ancak bu kademeli olarak 67 yaşına yükseltiliyor. 2031 yılından itibaren çalışanlar ancak 67 yaşında emeklilik hakkı kazanabilecek.

Ülkede emekli olmak için en az 5 yıl emeklilik primi yatırmak gerekiyor.

63 yaşında emekli olma hakkı ise daha önceki hükümetler döneminde sadece 1953 yılı öncesi doğanlar için getirilen istisnai bir düzenlemeydi.

Maliye Bakanı Lindner: İş gücü piyasasına girmeye teşvik etmeliyiz

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, ülkede 63 yaşında emekli olanların kısa süreli işlerde istihdam edilmesi gerektiğini söylemişti.

Bakan Lindner, 63 yaşında emekli olanların adeta bir ikramiyeye sahip olduğunu savunarak şöyle demişti: