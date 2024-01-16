Almanya'da enflasyon 2023'te yüzde 5,9 oldu Almanya'da aralık ayı enflasyonu, Destatis'e göre geçen yıla oranla yavaşlasa da hala yüksek seviyede kalmaya devam etti.

AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Aralık 2023 ve geçen yıla ilişkin fiyat artışlarına ilişkin öncü verilerini teyit etti.

Almanya'da enflasyon 2023'te yıllık bazda yüzde 5,9 olurken, 2022'deki yüzde 6,9 seviyesine göre yavaşlama gösterdi.

Buna göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2023'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 yükselirken, aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

Gıda fiyatları yıllık bazda artış yaşadı

Ülkede geçen yıl gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 12,4 artışla keskin bir sıçrama gösterdi, enerji ürünleri fiyatları yüzde 5,3 arttı.

Enerji ve gıda fiyatları hariç çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 5,1

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon 2023'te yıllık bazda yüzde 5,1 oldu. Çekirdek enflasyon 2022'deki yüzde 3,8 seviyesine göre yükseldi.

"2023'teki fiyat artışları 2022'deki rekor seviyenin altında kaldı"

Destatis Başkanı Ruth Brand, verilere ilişkin değerlendirmesinde, geçen yılki fiyat artışlarının 2022'deki rekor seviyenin altında gerçekleştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Ancak enflasyon neredeyse yüzde 6 ile hala yüksek bir seviyede. Gıda fiyatları geçen yıl yıllık bazda keskin artışlar gösterdi. Önceki yılda olduğu gibi, enerji fiyatları Rusya-Ukrayna Savaşı ve çoklu krizlerden etkilendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)