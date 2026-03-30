Özgür Özel'den CHP'nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklama

Adı yolsuzluk, rüşvet ve taciz gibi suçlamalarla anılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), derinden sarsıldı..

Soruşturma nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu 1 yıldır cezaevindeyken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise cezaevi ziyaretlerini sürdürüyor..

Özel, son olarak Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve gazeteci İsmail Arı’yı ziyaret etti.

"ADAY OLURSA BİZİ SİLER SÜPÜRÜR DİYE KORKUYORLAR"

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun bilirkişi davasındaki savunmasına açılan soruşturma hakkında şu ifadeleri kullandı:

Meselenin kendisi şu: Ekrem İmamoğlu hakkında açılan bütün davalarda Ekrem İmamoğlu, kendini yargılayanları yargılayacak kadar haklı bir zemindedir. Yapılan bütün iş ve işlemler, tamamen bir siyasetçiyi siyaset yasağı olsun diye cezalandırmak. Ufak ufak suçlardan açıyorlar. 'Cezayı verelim, istinafta onaylayalım, aday olamasın' Neden korkuyorlar? ‘Diploma istinaftan döner, Danıştay’dan döner. Bu mahkemenin kesinleşmesi seçime kadar yetmez. Aday olursa bizi siler süpürür’ diye korkuyorlar. O yüzden bu minik minik davalar açılıyor. Bunu da o sebepten açmışlardır.

"İMAMOĞLU ADAY OLAMADIĞI NOKTADA CHP'NİN ADAYI BUNLARI SİLECEK"

Ekrem İmamoğlu aday olduğu noktada bunları silecek, süpürecek. Ekrem İmamoğlu aday olamadığı noktada, aday olan kim olursa olsun bunları silecek süpürecek.

"CHP'NİN ADAYI YÜZDE 60'IN ALTINDA OY ALIRSA SEÇİM SONUCUNU BAŞARISIZ SAYACAĞIM"

Bakın, şu kadarını söylüyorum: Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında CHP’nin adayı yüzde 60'ın altında oy alırsa seçim sonucunu başarısızlık sayacağım, iktidara gelsek bile. O kadar söylüyorum..