Almanya'da enflasyon son 29 yılın en üst seviyesinde

Almanya Federal İstatistik Ofisi, fiyat artışlarına ilişkin kasım ayı öncü verilerini açıkladı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre Almanya'da geçen ay yüzde 4,5 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları ve salgının etkisiyle kasımda yüzde 5,2'ye yükselerek, son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

YILLIK ENFLASYON KASIMDA PİYASA BEKLENTİLERİNİN ÜSTÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Buna göre, ekimde yüzde 4,5 olan yıllık enflasyon, kasımda piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşerek yüzde 5,2 oldu. Bu da Haziran 1992’den beri en yüksek enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, ülkede yıllık enflasyonun yüksek kalmasında; KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik dar boğazları, ham madde ve enerji fiyatlarının artmasının etkili olduğunu belirtiliyor.

AYLIK ENFLASYON GERİLEDİ

Almanya'da kasım ayına ait enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,2 oranında azaldı.

ENERJİ FİYATLARI ARTIŞA GEÇTİ

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 22,1 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 4,5 ve hizmetlerde yüzde 2,8 oldu.

YIL SONUNA KADAR YÜZDE 6 SEVİYESİNE ULAŞMA BEKLENTİSİ

Analistler, Almanya'da enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 6 seviyesine ulaşmasını bekliyor.