Almanya'da istihdamın düşüşü üçüncü çeyrekte de sürdü

Almanya'da toplam istihdam, bu yılın üçüncü çeyreğinde, ekonomide görülen toparlanmaya rağmen yüzde 0,1 azalışla 44 milyon 722 bin kişiye geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, üçüncü çeyrekte istihdama katılan kişi sayısı 48 bin azaldı.

SON 5 YILIN ORTALAMASININ ALTINDA

Destatis açıklamasında, mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdamın üçüncü çeyrekte genellikle arttığı bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,5’lik (240 bin) artışın son 5 yılın ortalamasının çok altında kaldığı vurgulandı.

Geçen yılın üçüncü çeyreği ile kıyaslandığında yılın üçüncü çeyreğinde toplam istihdamda yüzde 1,4’lük (654 bin) düşüş kaydedildi.

İstihdama en büyük katkı yüzde 1,3'lük artışla (129 bin) eğitim ve sağlık gibi kamu hizmet sektöründen geldi. Hizmet sektöründe istihdam düşüşü ise yüzde 1,2 (419 bin) olarak açıklandı.

“İNŞAAT HARİÇ, İMALAT SEKTÖRÜNDE İSTİHDAMDAKİ DÜŞÜŞ ARTARAK DEVAM ETTİ”

İnşaat hariç, imalat sektöründe istihdamdaki düşüşün üçüncü çeyrekte artarak devam etmesi dikkati çekti. Sektörün istihdam ettiği kişi sayısı yılın üçüncü çeyreğinde 2019’un aynı çeyreğine göre yüzde 2,8 (236 bin kişi) azalarak 8 milyon 146 bine geriledi.

Alman ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 9,3 küçülmesinin ardından hane halkı tüketimi, yatırımlar ve ihracattaki artışın etkisiyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 büyümüştü.

“1990'DAN SONRAKİ EN YÜKSEK DÜŞÜŞ”

Bu arada, Almanya'da toplam istihdam, koronavirüs salgının ilk dalgasının yaşandığı yılın ikinci çeyreğinde Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan sonraki en yüksek düşüşünü gerçekleştirerek bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 azalışla 44 milyon 627 bin kişiye gerilemişti.