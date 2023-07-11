Almanya'da yıllık enflasyon haziranda yüzde 6,4’e yükseldi Koronavirüs destekleri sonlandırılınca, Almanya'da haziran ayı enflasyonu da artış yönünde açıklandı.

AA

Almanya’da Destatis tarafından açıklanan yıllık enflasyon, haziranda yıllık olarak yüzde 6,1 'den yüzde 6,4’e; aylık bazda ise yüzde 0,3'e yükseldi.

Böylece ülkede enflasyon oranı art arda üç ay süren düşüşüne son verdi.

Ülkede enflasyon oranı ile ilgili nihai veriler, daha önce yayınlanan öncü verileri teyit etti.

AB uyumlu TÜFE de haziranda, bir önceki aya göre yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 6,8 yükseldi.

Enerji ve gıda fiyatları enflasyon üzerinde baskın

Almanya'da enerji ve gıda, aylardır en büyük fiyat belirleyici olarak öne çıkıyor. Gıda fiyatları haziranda, bir yıl öncesine göre yüzde 13,7 ve enerji ürünleri yüzde 3 artış gösterdi.

Gıda fiyatları mayısta ise yıllık bazda yüzde 14,9 artmıştı.

Enerji ve gıda hariç enflasyon da haziranda yüzde 5,8 oldu.

Teşvikler sona erdi

Destatis Başkanı Ruth Brand, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şu açıklamada bulundu:

Gıda fiyatları, haziranda enflasyonun en büyük itici gücü olmaya devam etti. Ayrıca, Federal Hükümetin 2022'deki aylık 9 euroluk toplu taşıma bileti ve yakıt indirimi gibi teşviklerinin sona ermesinin mevcut enflasyon oranını artıran bir baz etkisi var.

Tedbirler 3 ayla sınırlıydı

Almanya'da bir yıl önce toplu taşıma bileti ve yakıt indirimleri gibi 3 ayla sınırlı tedbirler, tüketici fiyatlarındaki artışı frenlemişti. Şimdi bu etki artık ortadan kalktı.

Ekonomi resesyonda

Alman ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak, teknik olarak resesyona girmişti.

Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 daralmıştı.

İç talepte durgunluk yaşanıyor

Ülke ekonomisi, koronavirüs salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve yüksek enflasyon nedeniyle iç talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Büyüme beklentisi

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,4'lük büyüme bekliyor.