Almanya'nın kamu borcu 2 trilyon 205 milyar euro

Almanya'nın kamu borcu 2 trilyon 205 milyar euro

Almanya'nın kamu borcu, yılın birinci çeyreğinde 33 milyar 600 milyon euro artış göstererek 2 trilyon 205 milyar euroya çıktı. Ülkede kişi başına düşen kamu borcu 26 bin 532 euro olarak tespit edildi.

Dünyanın en önemli ekonomilerinden olan ve ihracat açısından Türkiye için önemli bir pazar olarak öne çıkan Almanya'da, kamu borcu giderek artıyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı öncü verilere göre, 2021’nin birinci çeyreğinde Almanya'nın federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 2020’nın son çeyreğine göre 33 milyar 600 milyon euroluk artış kaydetti.

Böylece söz konusu borç, 2020 sonuna göre yüzde 1,5 artarak 2 trilyon 205 milyar euroya yükseldi.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN KAMU BORCU 26 BİN 532 EURO

Kişi başına düşen kamu borcu da 26 bin 128 eurodan 26 bin 532 euroya yükseldi.

Söz konusu dönemde federal kamu borcu, 28 milyar euro artarak 1 trilyon 431 milyar 400 milyon euroya yükseldi. Eyaletlerin borcu yüzde 4 milyar 100 milyon euro artışla 639 milyar 900 milyon euroya çıkarken, belediye ve belediye birliklerinin borcu 1,5 milyar genişleyerek 134 milyar euroya ulaştı.

SALGIN DÖNEMİNDE 470 MİLYAR EURO BORÇ

Öte yandan, Alman federal hükümetin bu yıl yaklaşık 100 milyar euroluk yeni borçlanma planı ile Almanya'nın salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için 2020-2022 dönemindeki toplam borçlanması 470 milyar euroya ulaşacak.

ANAYASADAKİ BORÇ FRENİ ASKIYA ALINMIŞTI

Alman Parlamentosu, geçen yıl Almanya'nın anayasadaki borç freni mekanizmasını askıya alarak hükümete koronavirüs önlemlerini finanse etmek için yeni borç alma izni vermişti. Borç freninin gelecek yılın sonuna kadar askıda kalması bekleniyor.

Almanya, borç freni mekanizmasını 2023'ten itibaren tekrar yürürlüğe koymayı hedeflerken, federal bütçe üzerindeki baskının artan koronavirüs tedbirleri ve yatırım harcamaları ile artması öngörülüyor.