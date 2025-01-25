İHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar’da günlük petrol üretiminin 75 bin varile çıktığını belirtti.

Alparslan Bayraktar, Uşak programı kapsamında Vali Naci Aktaş ile bir araya geldikten sonra AK Parti İl Kongresi’nde bir konuşma yaptı.

Sözlerine, Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketinde yaşamını yitirenlere rahmet dileyerek başlayan Bayraktar, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 22 yıldır büyük bir mücadele verdiğini, bunun adının da büyük ve güçlü Türkiye mücadelesi olduğunu söyledi.

"DOĞALGAZ 5 İLDEN 81 İLE YAYILDI"

Bakan Bayraktar, 2022 yılında AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye’de sadece 5 ilde doğalgaz olduğunu hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız geldiği gün ‘Türkiye’de doğalgazın gitmediği hiçbir yer bırakmayacağız’ vizyonunu ortaya koydu. 22 yıl önce ortaya konan vizyon, hayal, gerçek oldu. Bugün 81 ilde doğalgaz var. Türkiye’nin nüfusunun yüzde 85’ine doğalgazı götürüyoruz.” ifadesini kullandı.

SİVASLI VE KARAHALLI’YA DOĞALGAZ

Bayraktar, kongreye katılan partililerin “Sivaslı’nın doğalgazı yükleniyor” pankartını okuyarak, “Sivaslı’ya 2025 doğalgazı getireceğiz. Enerji Bakanı olarak bu sözü buradan sizlere veriyorum. Karahallı’nın da doğalgazı bu sene içerisinde gitmiş olacak. Bugün Uşak’ta 4 hanenin 3‘ünde doğalgaz var. Demek ki hala geride bir yüzde 25 var. Oralara da doğalgazı en kısa süre içerisinde götüreceğiz.” diye konuştu.

BÜTÜN HANELERE KARADENİZ GAZI

Milli Enerji ve Maden Politikası doğrultusunda doğalgaz ve petrol aramaları için modern gemilerden oluşan filo oluşturduklarını anlatan Bayraktar, “Arayamazlar, bulamazlar. Bulsalar bile üretemezler dediler. Bunların hayalleri bizim yaptıklarımıza yetişemez. 2020 Ağustos’ta tarihimizin en büyük doğalgaz keşfini yaptık. Bugün Türkiye’deki 3 milyon hane, kendi ürettiğimiz doğalgazı kullanıyor. 2028’e geldiğimizde bütün hanelerde kendi gazımızı kullanır hale geleceğiz.” şeklinde konuştu.

“MAVİ VATAN DESTANDIR”

Bayraktar, doğalgazda 1.000 liralık faturanın 650 lirasını devletin karşıladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

Özellikle dar gelirli, ücretli kesimdeki vatandaşlarımızın enerji faturalarındaki desteklere devam edeceğiz. Biz doğalgazda başarı hikayesini yazarken birileri çıktı, ‘Mavi Vatan bir masaldır’ dedi. Mavi Vatan bizim için bir masal değil Türk denizciliğinin destanıdır. Biz o destanı yazmaya devam edeceğiz.

“GABAR’DA GÜNLÜK ÜRETİM 75 BİN VARİLE ÇIKTI”

Gabar’da da bir başarı destanı yazdıklarını ifade eden Bayraktar, “Biz oralarda arama yapmayalım, o bölgedeki zenginlikleri, ekonomimize vatandaşımıza kazandırmayalım diye bizi terörle meşgul ettiler. Ama terörü o bölgeden sildik, attık ve petrol aramasına başladık. 2021 Eylül ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi Gabar’dan geldi. Bugün günde yaklaşık 75 bin varil petrol üreten bir bölge haline geldi.” ifadelerine yer verdi.

“RAHATSIZ OLANLAR VAR”

Bayraktar, tüm bunları memleketin ekonomisi büyüsün diye yaptıklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: