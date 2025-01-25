İHA

Cumhuriyet tarihinin karada gerçekleşen en büyük petrol keşfi Gabar'da, uzunluk olarak Şırnak-Gaziantep arasındaki mesafe kadar yol yapıldı.

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda petrol keşfinin ardından sondaj makineleri ve petrol üretim ekipmanlarının kuyulara götürülmesi ve üretilen petrolün transferi için 500 kilometre yol yapıldı.

Gabar'daki yol inşası sırasında transferi sağlanacak petrolün yanı sıra bölgenin coğrafi ve iklim şartları da dikkate alındı. Yılın hemen her döneminde karlı bölgelerin olduğu zorlu arazi şartlarında, petrolün bulunması kadar üretilerek ticarileştirilmesi de büyük bir operasyonu gerektiriyor.

ULAŞIM OPERASYONLARIN EN BÜYÜK AYAĞI

Bu operasyonun en büyük ayağını da ulaşım altyapısı oluşturuyor.

Ana arter yollarda asfalt, lokasyon, güvenlik ve bağlantı yollarında ise beton kaplama tercih edildi. 1850 rakıma kadar yapılan yolların kalınlığında iklim ve güvenlik şartları hesaba katıldı. Yapılan beton yollar 20 santimetre, asfalt yollar ise 63 santimetre olarak planlanarak yapıldı.

STRATEJİK YOL AĞI, YAKLAŞIK 2 YILDA 500 KİLOMETREYE ULAŞTI

TPAO çalışanları, saha içerisinde bulunan köylerde yaşayanlar, güvenlik güçleri ve çalışmalara destek olan alt işverenleri kapsayacak şekilde bütüncül bir bakış açısıyla bir ulaşım altyapısı hazırladı.

Gabar'ın can damarını bu ulaşım altyapısı oluşturuyor. Stratejik yol ağımız, yaklaşık 2 yılda 500 kilometreye ulaşmış durumda.

BÖLGE HALKI HEM MUTLU HEM DE UMUTLU

Kayaboyun köyünün muhtarı Hakan Vural, Gabar Dağı'nda bulunan köylere daha önce katırlar ile zar zor patika yollar ile ulaşabildiklerini söyleyerek şöyle konuştu:

Gabar Dağı'nda 8 köy boşaltılmıştı. Eskiden katırlarla zar zor gittiğimiz patikalarda şimdi asfalt var. Özel araçlar ile gidiyoruz şimdi. Gabar Dağı'nın her yerine sıcak asfalt yapıldı. 500 kilometreye yakın yol yapıldı. Hepsi de sıcak asfalt. Batıda ki yollardan hiçbir farkı yok. Bölge halkı olarak çok mutluyuz. Ulaşım Bakanımıza, Enerji Bakanımıza, Valimize, Belediye Başkanımıza ve Milletvekilimize teşekkür ediyorum. Bölge halkı olarak çok mutluyuz ve umutluyuz.

GABAR DAĞI'NDA SAKLI KALAN TURİZM CENNETİ AÇIĞA ÇIKARILMALI

Ekonomist Mesut Balta ise Gabar Dağı'nda yapılan yolun hem petrol taşımacılığı hem de bölgede bugüne kadar saklı kalan turizm alanlarının yeniden keşfedilmesi için çok önemli olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

“Gabar bölgesinde, petrol bölgesinde 500 kilometre yol yapıldığını görüyoruz. Bu sadece petrol sektörü yönünden değil, aynı zamanda Gabar Dağı'ndaki oldukça gizemli ve bugüne kadar keşfedilmemiş turizm potansiyelinin de açığa çıkarılması açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Orada bulunan özellikle binlerce yıllık manastırlar ve diğer kiliseler ve tarihi eserlerin ortaya çıkarılması, aynı zamanda buraya yerli ve yabancı turistlerin de gelebilmesi için o yolların değerlendirilmesi gerekiyor.