Alparslan Bayraktar: Madenlerde denetimlerimizi daha da sıklaştıracağız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, bir dizi ziyaret için bulunduğu Bergama'da madenlerin denetimlerinin artılıcağını ve iş güvenliği için işletmelere önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

DHA

Türkiye, kendi enerji kaynaklarına yöneldiği gibi madencilikte de arayışlarını daha hassas bir şekilde yürütmek amacını taşıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İzmir'in Bergama ilçesinden maden işletmecilerine uyarıda bulundu.

İş sağlığı ve güvenliğinden asla taviz vermeden, asla riske etmeden işletmelerin işletileceğini dile getiren Bayraktar, Erzincan İliç'te çok yakın bir zamanda yaşanan kazayı hatırlattı.

"Altın üretimimizi mutlaka, yıllık en az 100 tonlara çıkarmamız gerekiyor"

Bakan Bayraktar, İzmir'de ilk ziyaretini Bergama Organize Bölgesi'ne yaptı. Ardından Bergama Ticaret Odası'nda toplantı salonunda sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya gelen Bakan Bayraktar, burada şu açıklamalarda bulundu:

Türkiye altın madeni konusunda da ciddi potansiyeli olan ciddi kaynağın rezervi olan bir ülke. Onun için Türkiye'de diyoruz ki altın madenciliğini mutlaka geliştirmemiz lazım. Altın üretimimizi mutlaka, yıllık en az 100 tonlara çıkarmamız gerekiyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bunu yapabilmek için elbette ki insandan insan sağlığından vazgeçmeden, bunu ve çevreyi önceleyerek bu yatırımları yapmamız lazım. Özellikle madencilik sektöründe çalışan arkadaşlarımızdan, bu toplantı vesilesiyle bunu tekrar istirham ediyorum.

"Denetimlerimizi daha da sıkılaştıracağız"

Bakan Bayraktar, açıklamalarına şöyle devam etti:

Değerli arkadaşlar iş sağlığı ve güvenliğinden asla taviz vermeden, asla riske etmeden işletmelerimizi işleteceğiz. Çünkü çok yakın bir zamanda bir kaza yaşadık biliyorsunuz; Erzincan İliç'te. Dolayısıyla asla bunları istemiyoruz. Biz bu anlamda denetimlerimizi daha da sıklaştıracağız.

"Esas iş işletmelere düşüyor"

Ama esas iş sizlere düşüyor. İşletme sahiplerine, işletmecilere orada çalışanlara düşüyor. Dolayısıyla, 'güvenli madencilik' diyoruz. 'Çevreyle uyumlu madencilik' diyoruz. Bu anlamda da ülkemiz dünyanın en bereketli, maden açısından, en zengin ülkelerinden biri ama bunları doğru şekilde, sorunlu şekilde ekonomimize kazandırmamız lazım. Bunu yaptığımız zaman Türkiye daha güçlü bir ülke olacak, daha güçlü bir ekonomimiz olacak ve biraz önce ifade o sistemik sorunları da inşallah önümüzden çıkarmış olacağız.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)