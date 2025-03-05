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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırladı.

İki lider birlikte Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının açılış törenine katıldı.

İki ülkenin enerji sektöründeki ortaklığı daha da güçlendi.

Açılış törenini öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuşarak Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının önemine değildi.

Bakan Alparslan Bayraktar "Nahçıvan halkının doğalgaz ihtiyacı Iğdır üzerinden karşılanacak." dedi.

"TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİNİN ÖNEMLİ SEMBOLÜ"

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin önemli sembolü Iğdır-Nahçıvan boru hattını açıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan liderliğinde dünyanın arz güvenliğine katkı yapacak projelerine devam ediliyor. Türkiye, Azerbaycan ile birlikte dünyanın arz güvenliği için önemli bir görev ifa ediyor. İnşallah Nahçıvan halkının doğalgaz ihtiyacı Iğdır üzerinden karşılanacak.

"İKİNCİ PROJE ELEKTRİK HATTI OLACAK"

Gönül bağları, enerji bağları daha da güçleniyor. Bir sonraki projemiz Iğdır'dan Nahçıvan'a elektrik hattı olacak.

İKİ BAKAN HATTI BİRLİKTE AÇTI

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazoğlu da yaptıkları konuşmada, iki ülke arasındaki iş birliklerine değindi.

Her iki ülkenin enerji bakanları, törende birlikte doğalgaz hattının vanalarını çevirerek açılışı gerçekleştirildi.

Böylece Nahçıvan'a gaz ihracatı başladı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne (BOTAŞ) göre Iğdır-Nahçıvan hattıyla özerk bölgenin 500 milyon metreküplük yıllık doğalgaz ihtiyacının tamamı Türkiye üzerinden karşılanacak.

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TÜRKİYE-AZERBAYCAN DOĞALGAZ İŞ BİRLİĞİ PAKTI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Ayrıca bugün, Türkiye ile Azerbaycan arasında doğalgaz sektöründe iş birliği anlaşması, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Anlaşmaya göre, 2030 yılına kadar Hazar bölgesinden Azerbaycan'ın doğalgazının ek hacimleri Türkiye'ye ulaşacak ve bu gazın bir kısmı Avrupa'ya taşınacak.

Bunu kolaylaştırmak için Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı'nın kapasiteleri genişletilecek.