Alparslan Bayraktar: Bu kış Nahçıvan'ın doğalgazı Türkiye üzerinden teslim edilecek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan doğalgazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye’ye ulaştırılması için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanı Mikail Cabbarov ile "Türkiye-Azerbaycan Doğalgaz Alanında İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"ne katıldı.

Bayraktar, Cabbarov ile "Türkiye-Azerbaycan Doğalgaz Alanında İş Birliği Anlaşması’na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Törenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ortaya koyduğu güçlü iradenin, ikili iş birliğinin en somut göstergesi ve aynı zamanda teminatı olduğunu dile getirerek, ikili stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerin 15 Haziran 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi'yle stratejik müttefiklik düzeyine ulaştığını anımsattı.

"Azerbaycan'la ilişkiler ikinci bir aşamaya geçti"

Bakan Bayraktar, Azerbaycan'la ilişkiler ikinci bir aşamaya geçtiğini belirterek ve iki ülkenin Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) geliştirdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

Türkiye ve Azerbaycan bu örnek iş birliğiyle, bir anlamda hem kendi arz güvenliğimize hem de Avrupa'nın enerji arz güvenliğine çok ciddi anlamda katkı sağlıyor. Özellikle bugün imzalamış olduğumuz anlaşmayla beraber ilişkilerimiz doğalgaz alanında yeni bir boyuta geliyor. Bu anlaşmanın içerisinde birçok husus var. Bu anlaşmanın içerisinde 2030'a kadar Azerbaycan kaynaklarının, doğalgazının, Hazar kaynaklarındaki doğalgazın, Türkiye'ye ilave gaz hacimlerinin ulaşmasını, bir kısım doğalgazın ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasını öngörüyoruz. Bununla beraber yeni bir husus, önemli bir husus, Türkmenistan doğalgazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden olarak Türkiye'ye ulaştırılması konusunda da bu anlaşma neticesinde bir mutabakata varmış oluyoruz.

"Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, dünya piyasaları için fevkalade önemli"

İki ülkenin bugüne kadar birçok projeyi ortak geliştirdiğini kaydeden Bayraktar, şöyle konuştu:

Başta Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Azerbaycan petrolü başta olmak üzere Hazar bölgesindeki, Kafkas coğrafyasındaki petrolün Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de dünya piyasalarına arzı için fevkalade önem arz ediyor. Bu, dünya petrol piyasası için açıkçası dünya petrol arzının dengeli olması için çok önemli bir proje. Bunu yine iki ülkenin güçlü iradesiyle ortaya koyduk ve bugüne kadar sorunsuz bir şekilde bu hatla petrol dünyaya ulaşıyor.

Mutabakata varıldı

Türkmenistan doğalgazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye’ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz.

Bu kış Nahçıvan'ın doğalgazı Türkiye üzerinden teslim edilecek. Bu hattı en kısa zamanda ele alacağız. Avrupa'ya Türkiye üzerinden doğalgaz aktarımını genişleteceğiz. İş birliğimizi bu anlaşmalarla perçinlemeye devam edeceğiz.

Mikail Cabbarov açıklama yaptı

Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanı Mikail Cabbarov da açıklamada bulundu.

Cabbarov, Türkiye ve Azerbaycan'ın iki kardeş ülke olduğunu vurgulayarak, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'nın Orta Asya’daki kardeş Türk devletlerini bir araya getirdiğini söyledi.

Cabbarov, bugünkü anlaşmanın iki ülke tarafından geliştirilen uzun vadeli, büyük ve siyasi vizyona sahip projelerin hayata geçirilmesine yönelik politikasını ortaya koyduğunu belirterek, Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin Avrupa’nın enerji güvenliğine katkı sağladığına dikkati çekti.

"Doğalgaz ile Nahçıvan’ın enerji güvenliği güçlenecek"

Iğdır-Nahçıvan Boru Hattı’nın önemine de değinen Cabbarov, bu bölgeye gönderilecek doğalgaz ile Nahçıvan’ın enerji güvenliğinin yanı sıra Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin de güçleneceğine işaret etti.

Cabbarov, söz konusu yatırımların Türkiye ekonomisindeki istikrar süreçlerinin bir sonucu olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)