Alparslan Bayraktar ve Mehmet Şimşek, Konya'da güneş enerjisi santralini inceledi

AA

Bugün Ekonomik Koordinasyon kurulu (EKK) toplantısına katılmak üzere Konya'da olan heyetin içindeki bakanlar, bu vesile ile şehirdeki enerji ve sanayi yatırımlarını yerinde incelemek imkanı buldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ziyaret ettiği Karapınar GES'de bunlardan biri oldu.

Bu tesis, 1 milyondan fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya elverişli.

"1 MİLYONDAN FAZLA HANENİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYABİLİYOR"

Bayraktar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santrali olan Karapınar GES'i Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile birlikte ziyaret ettik.



Karapınar GES, 1.350 MW mekanik kurulu gücü, yıllık 2,7 milyar kilovatsaat elektrik üretimi ile 1 milyondan fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor.



Ayrıca yılda yaklaşık 2 milyon ton karbon emisyonunu engelleyerek 2053 net sıfır emisyon hedefimize büyük katkı sağlıyor.