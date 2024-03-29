Alpaslan Bayraktar: Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-1 kuyusunda sondajına başladı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayarak Göktepe-1 kuyusunda sondaja başlandığını bildirdi.

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Türkiye, 2016'dan bu yana dünyanın en gelişmiş sismik ve derin deniz sondaj gemilerinin bulunduğu filosu ve kendi mühendisleriyle Mavi Vatan'da doğalgaz arıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, dün Uşak'taki temasları kapsamında doğalgaz arama çalışmalarında, Sakarya Gaz Sahası'nın daha kuzeybatısında yeni bir kuyu açıldığını bildirerek bu kuyuya "Göktepe 1" adını verdiklerini bildirmişti.

Bayraktar, konuşmasında "Göktepe 1" kuyusunu kazmaya başladıklarını, bu kuyudan birkaç hafta içinde yeni bir keşif ve ilave bir rezerv beklentilerinin bulunduğunu aktarmıştı.

Bakan Bayraktar, bugün de Fatih Sondaj Gemisi'nin yeni keşif için Göktepe-1 kuyusunda sondajına başlandığını şu sözlerle duyurdu:

Tarihi keşiflerle milletimizin gönlüne taht kuran Fatih Sondaj Gemisi yeni keşif için Göktepe-1 kuyusunda sondajına başladı.



Aziz milletimizin hayır dualarıyla yeni ufuklara ilerliyoruz.

Türkiye'deki doğalgaz arama çalışmaları

Türkiye, 2016'dan bu yana dünyanın en gelişmiş sismik ve derin deniz sondaj gemilerinin bulunduğu filosu ve kendi mühendisleriyle Mavi Vatan'da doğalgaz arıyor.

2020 yılında Sakarya Gaz Sahasında Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi yapıldı.

Bugün bölgede 3,7 milyon metreküp günlük gaz üretiliyor. Sakarya'daki gaz üretiminin günlük 40 milyon metreküpe çıkartılması planlanıyor. Bu sayede bugün 1,4 milyon haneye yeten doğalgaz üretiminin 15 milyon haneye kadar çıkması hedefleniyor.