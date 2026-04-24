Altın fiyatları düştü! Gram altın 6 bin 777 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 6 bin 789 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 777 liradan işlem görüyor.



Çeyrek altın 11 bin 145 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 510 liradan satılıyor

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 4 bin 681 dolardan işlem görüyor.



ABD-İRAN SAVAŞI KIYMETLİ METALLERİN FİYATINI BASKILIYOR

ABD-İran barış görüşmelerinin çıkmaza girmesiyle birlikte petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması ve bu durumun enflasyon ve faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağına ilişkin endişeleri artırması kıymetli madenler üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.