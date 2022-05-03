- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Altın fiyatları geriliyor
Altın fiyatları geriliyor
Fed'in faiz kararı öncesinde altın fiyatları aşağı yönlü etkilenerek sınırlı sayıda düştü. Gram altın fiyatı direnç seviyesinin altına indi.
- Haber Merkezi
- 03.05.2022 - 16:48
- Güncelleme : 03.05.2022 - 17:57
29 Nisan'da ons altın 1.915 dolar, serbest piyasada gram altın 910 lira, çeyrek altın 1.500 lira, yarım altın 3 bin lira, tam altın ise 6 bin lira seviyesindeydi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını beklerken bugün ise yüzde 7,5 düşüşle altının onsu 1.867 dolara düştü.
Serbest piyasada altın fiyatları
Kapalıçarşı'da altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 891 lira
Çeyrek altın: 1.473 lira
Yarım altın: 2 bin 94l lira
Tam altın: 5 bin 872 lira
Cumhuriyet altını: 6 bin 2 lira