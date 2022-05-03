Petrol
106.99
-0.55%
Euro
15.63
-0.14%
Dolar
14.83
-0.34%
Altın
894.40
0.36%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
579.613
-2.03%
BTXN Coin
15.80
-5.72%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Altın fiyatları geriliyor

    Fed'in faiz kararı öncesinde altın fiyatları aşağı yönlü etkilenerek sınırlı sayıda düştü. Gram altın fiyatı direnç seviyesinin altına indi.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 17:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Altın fiyatları geriliyor

    29 Nisan'da ons altın 1.915 dolar, serbest piyasada gram altın  910 lira, çeyrek altın 1.500 lira, yarım altın 3 bin lira, tam altın ise 6 bin lira seviyesindeydi.

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını beklerken bugün ise yüzde 7,5 düşüşle altının onsu 1.867 dolara düştü.

    Serbest piyasada altın fiyatları

    Kapalıçarşı'da altın fiyatları şöyle:

    Gram altın: 891 lira

    Çeyrek altın: 1.473 lira

    Yarım altın: 2 bin 94l lira

    Tam altın: 5 bin 872 lira

    Cumhuriyet altını: 6 bin 2 lira

    Altın fiyatları geriliyor #1


    İlginizi Çekebilir

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor
    Tesla

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor

    'Rusya'ya yaptırımları desteklemeyeceğiz'
    Dünya

    'Rusya'ya yaptırımları desteklemeyeceğiz'

    İstanbul'da bir hakim dolandırıcıların kurbanı oldu: 100 bin lirasını kaptırdı
    Gündem

    İstanbul'da bir hakim dolandırıcıların kurbanı oldu: 100 bin lirasını kaptırdı

    Görüş Bildir