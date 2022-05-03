Altın fiyatları geriliyor

Fed'in faiz kararı öncesinde altın fiyatları aşağı yönlü etkilenerek sınırlı sayıda düştü. Gram altın fiyatı direnç seviyesinin altına indi.

29 Nisan'da ons altın 1.915 dolar, serbest piyasada gram altın 910 lira, çeyrek altın 1.500 lira, yarım altın 3 bin lira, tam altın ise 6 bin lira seviyesindeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını beklerken bugün ise yüzde 7,5 düşüşle altının onsu 1.867 dolara düştü.

Serbest piyasada altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 891 lira

Çeyrek altın: 1.473 lira

Yarım altın: 2 bin 94l lira

Tam altın: 5 bin 872 lira

Cumhuriyet altını: 6 bin 2 lira