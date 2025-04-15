Altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı: Kilogramı 3 milyon 978 TL

AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı dün, günü 3 milyon 962 bin liradan tamamlamıştı.

Bugünün sonunda ise standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 978 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 943 bin lira, en yüksek 4 milyon lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 artışla 3 milyon 978 bin lira oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 609 milyon 62 bin 236,32 lira, işlem miktarı ise 1.922,34 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 7 milyar 814 milyon 129 bin 29,05 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar; Ziraat Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.